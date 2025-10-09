El iPhone plegable tendrá un marco ultra resistente

Puede que estemos ante el móvil más esperado de 2026 y de los últimos años. Y es que el impacto que se espera que tenga el primer iPhone plegable en el mercado, podría ser similar al del primer modelo que lanzó en su momento Samsung. Poco a poco vamos conociendo más detalles de este nuevo lanzamiento, que en términos de diseño y construcción, no cabe duda de que será de auténtica vanguardia en el mercado de teléfonos inteligentes.

Será un plegable especialmente resistente

Este es el aspecto en el que se ha centrado el filtrador Jeff Pu, que está especialmente activo a la hora de desvelar detalles del entorno de Apple, lo ha hecho con los iPhone 17, y ahora también con la versión plegable. Lo que nos dice ahora es que el nuevo plegable llegará con un marco fabricado con una mezcla de titanio y aluminio, lo que le hará especialmente resistente a muchas situaciones cotidianas en las que los plegables no han sido precisamente los móviles más duraderos.

Ahora bien, según hemos podido comprobar en los últimos meses, estas informaciones no están del todo claras, porque el otro gran analista especializado en Apple, Ming-Chi Kuo, ha desvelado anteriormente que el marco de este iPhone plegable será exclusivamente de titanio, un material muy resistente y ligero, a la par que exclusivo. Por tanto harían el camino inverso de los iPhone 17 Pro, que han vuelto al aluminio tras haber usado el titanio en anteriores generaciones.

Así que cabe la posibilidad de que ambos tengan razón, pero que al ser más reciente la información de Jeff Pu, Apple simplemente haya cambiado de planes y ahora tenga la intención de fabricar un marco de materiales mixto. En un móvil plegable de tipo Fold, el marco es algo realmente importante, ya que es el elemento que mantendrá sólido y resistente a la estructura del teléfono. Las pantallas plegables son frágiles, y por eso un buen marco puede ser la clave para que el conjunto del teléfono se pueda comportar de manera resistente.

Sobre lo que se espera del nuevo plegable de Apple, será un teléfono de formato libro, o Fold. Esto quiere decir que se desplegará horizontalmente, con una pantalla en este caso de 7,8 pulgadas, que estará acompañada de una pantalla secundaria en la parte externa de 5,5 pulgadas.

Este teléfono será el primer iPhone desde los modelos SE en prescindir del Face ID, y en su lugar recuperará el Touch ID, aunque parece que integrado en el sensor de huellas, algo completamente nuevo en la gama de iPhone, que sí hemos visto en alguno de sus iPads. Y por supuesto se estrenará con iOS 27, aunque no hay que descartar una nueva versión específica para plegables, al igual que crearon en su momento la versión de iPadOS para los iPads.