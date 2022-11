El Xiaomi 13 Pro heredará una cámara digna del 12S Ultra

En estos días estamos asistiendo con cierta confusión a las diferentes filtraciones del móvil tope de gama de la firma china. Muchos lo hemos conocido como el Xiaomi 13, por razones obvias, ya que este año el modelo que se ha lanzado ha sido el Xiaomi 12. Pero durante los últimos días nos hemos hecho eco de que el nuevo teléfono de alta gama de la marca china podría saltarse esta denominación y convertirse directamente en el Xiaomi 14. Pero otras informaciones, que además vienen de los ejecutivos de la marca, estarían ahora desmintiendo esta máxima. Además de esto, hemos conocido un aspecto importante de la futura cámara de fotos de este teléfono.

Una cámara de primer nivel

Es algo obvio que esperemos una cámara de primera para un teléfono como este, no debería ser sorprendente, pero este año parece que de verdad hay novedades muy importantes en lo que tiene que ver con la cámara de este modelo, con mejoras que realmente van a conseguir un salto cualitativo respecto de la calidad de las fotografías de este modelo. Y es que en las últimas horas ha trascendido que el nuevo teléfono de alta gama de los chinos contará con un sensor IMX989 de Sony. Este tiene una resolución que no se sale de lo común, con 50 megapíxeles, pero cuenta con una característica que garantiza las mejores fotos posibles en entornos de luz muy pobres.

Xiaomi 12S Ultra | Xiaomi

Este sensor está siendo uno de los preferidos por los fabricantes que lanzan nuevos móviles de alta gama, ya que cuenta con un tamaño de nada menos que una pulgada. Este tipo de sensores son más propios de las cámaras DSLR, y hasta ahora solo se han visto en móviles centrados en la fotografía semi profesional. Por lo que este año el modelo Pro, además de por otras cosas, destacará también por la cámara de fotos, y no renunciará completamente al protagonismo en este aspecto respecto del modelo Ultra, que sí que está totalmente centrado en la fotografía como principal argumento de venta.

No obstante, ese sensor IMX989 de Sony es el mismo utilizado en el Xiaomi 12S Ultra, por lo que este nuevo modelo Pro tendrá una cámara de auténtico buque insignia solo unos meses después de haberse dejado ver en ese otro gran modelo de los chinos. El modelo Pro de los topes de gama de Xiaomi ha destacado en los últimos años por otros aspectos, como por ejemplo la carga rápida, y no se ha destacado tanto por la fotografía. Algo que sí vamos a poder esperar para este nuevo modelo.

No es de esperar que estrene la mención a Leica, aunque no hay que descartarlo. Pero este nuevo Xiaomi 13 Pro debería llegar no solo con esta gran cámara, sino también con el procesador Snapdragon 8 Gen 2, o una carga rápida ultra veloz. No hay que descartar que estrene también esos 210W que hemos visto por ejemplo en los modelos 12T de hace unos meses. Sea como fuere ya de por sí con este gran sensor de cámara el Xiaomi 13 Pro va a convertirse en uno de los grandes referentes de la fotografía. Y eso nos da que pensar sobre el modelo Ultra, y las espectaculares características que debería tener para haberle cedido este sensor al modelo Pro. Saldremos de dudas en apenas un mes.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Xiaomi estrena un radiador de grafeno que se calienta en solo 3 segundos