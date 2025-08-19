Estos serán los precios de los Xiaomi 15T en Europa, y algunas de sus características

Xiaomi ya está ultimando los detalles de sus nuevos móviles de alta gama, que cada año esperamos que lleguen con el distintivo T, para decirnos que son la evolución de los modelos lanzados a comienzos de año. Son los topes de gama que suelen presentarse en el mes de septiembre, al calor del IFA de Berlín, y con la vuelta al trabajo y las clases. Un reinicio de la gama que suele introducir mejoras sobre todo en el rendimiento. Ahora los Xiaomi 15T y 15T Pro se han filtrado desvelándonos el precio con el que se presentarán, y también algunas de sus características.

¿Cuál será su precio?

Una vez más estamos hablando de móviles tope de gama, buques insignia, que, sin embargo, tendrán precios muy accesibles en Europa, tal y como han desvelado ahora desde el medio Xpertpck, que ha detallado el coste en nuestro continente de ambos modelos. Por un lado, tenemos el Xiaomi 15T, que en su versión base contará con un precio de 649 euros, y que contará con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Estará disponible en color negro, gris o dorado. Por su parte el Xiaomi 15T Pro se estrena en dos versiones, la de 12 GB+256 GB con un precio de 799 euros, y la de 12 GB+512 GB por 899 euros. Por lo que incluso las versiones más avanzadas y mejor equipadas siguen teniendo precios bastante ajustados. Sin duda son precios bastante accesibles para móviles premium, y desde luego de los que deberían aprender algunos fabricantes de la competencia para ser precisamente más competitivos.

Más características filtradas

El Xiaomi 15T Pro será el modelo más avanzado, obviamente, y nos ofrecerá una cámara de fotos de mucho nivel, con tres sensores, de los que el principal será un Omnivision OVX9100 de 50 megapíxeles. Este iría acompañado de un sensor teleobjetivo Samsung JN5 de 50 megapíxeles, así como de un ultra gran angular Omnivision OV13B con 13 megapíxeles. Delante la cámara selfie contaría con un sensor Samsung S5KKDS.

La batería de este modelo tendría una capacidad de 5500 mAh, no tan grande como tantas que estamos conociendo ahora de silicio. Así como una potente carga rápida de 90 W. En el caso del Xiaomi 15T estándar, tendremos una cámara diferente, con el sensor de 50 megapíxeles principal, pero en este caso un Omnivision OVX8000, mientras que los dos sensores secundarios serán los mismos del modelo Pro.

La batería sería la misma del modelo Pro, pero con la diferencia de una potencia de carga más reducida, que llegaría hasta los 67 W. Sobre su lanzamiento, es probable que ambos teléfonos se presenten el próximo mes de septiembre, de tal forma que coincida con una época del año especialmente propicia para nuevos lanzamientos. Con el regreso de las vacaciones, se reactiva el mercado, y con el IFA de Berlín los fabricantes vuelven a apostar fuerte por sus gamas con nuevos dispositivos. Esto es lo que pasará con los Xiaomi 15T, que podrían llegar ya con HyperOS 3.0 como capa de personalización sobre Android 16.