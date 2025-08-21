El Google Pixel 10 Pro Fold ya es oficial: Gemini expande su potencial a las pantallas plegables

Los móviles plegables son sin duda la gran tendencia del mercado de smartphones y representan su techo tecnológico. Google llegó tarde a este mercado, pero ahora cuentan con uno de los modelos más apreciados, y que ahora recibe a un sucesor. Se trata del Google Pixel 10 Pro Fold. Un móvil que lleva a cotas más avanzadas a Gemini y Android 16, sus principales valedores y uno de sus potentes argumentos de venta, además de un factor de forma diferente a lo habitual. Vamos a conocer todas sus características.

Ficha técnica del Google Pixel 10 Pro Fold

Esta es la variante plegable de la a su vez versión más potente de los Google Pixel 10, como son los modelos Pro. Sigue contando con un factor de forma bastante peculiar, con una pantalla prácticamente cuadrada. Esta tiene un tamaño de 8 pulgadas, cuenta con un panel OLED LPTO y resolución de 2076x2156 píxeles con brillo máximo de 3000 nits. Mientras que la pantalla externa, tiene tecnología OLED LPTS y una diagonal de 6,4 pulgadas. Esta tiene una resolución de 1080x2364 píxeles con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3000 nits.

Google Pixel 10 Pro Fold | Google

Su procesador es un Google Tensor G5, el mismo que el resto de modelos Pro, acompañado también del chip Titan M2 para mantenernos seguros, así como 16 GB de memoria RAM y versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento interno. Con tecnología ultrarápida UFS 4.0.Por tanto, en este aspecto disfruta del mismo potencial que del resto de modelos Pro de la nueva gama.

Google Pixel 10 Pro Fold | Google

En lo que a cámara se refiere, es uno de los mejores de la categoría. Porque cuenta con tres sensores traseros, siendo el principal de 48 megapíxeles, y los secundarios un ultra gran angular de 10,5 megapíxeles con un ángulo de visión de 127 grados, mientras que el tercer sensor es un telefoto de 10,8 megapíxeles con zoom óptico de 5x. En este sentido, es una cámara más similar a la del Pixel 10 estándar que a la de los modelos Pro.

La camara selfie es doble, con una en cada pantalla y una resolución de 10 megapíxeles con un ángulo división de 87 grados. La batería tiene una muy buena capacidad cuando hablamos de este tipo de dispositivos, ya que cuenta con 5015 mAh, y que se puede cargar mediante cable gracias a una potencia de 30 W. Mientras que sin cables puede hacerlo con carga Qi2 a 15 W. Puede cargar el 50% de su batería en apenas 30 minutos.

A nivel de construcción, llega con un grosor plegado de 10,8 mm, mientras que desplegado es de solo 5,2 mm. Su peso es de 258 gramos, en este aspecto es donde más debe trabajar Google para igualarlo a la última generación de Samsung. La conectividad incluye Bluetooth 6 de última generación, así como Wifi 7, Ultra banda ancha UWB, así como eSIM y dual SIM. Una variante Fold que de momento no se pondrá a la venta en España. En los mercados donde estará disponible, su precio partirá de los 1899 euros al cambio.