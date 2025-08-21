El diseño del Moto G06 se queda sin secretos, el siguiente móvil barato de Motorola

Motorola tiene otro móvil barato a la vuelta de la esquina, se trata del Moto G06, un teléfono que seguirá con la fórmula ganadora de otros tantos teléfonos de la marca, que se han caracterizado por ofrecer buenas prestaciones a precios ajustados. En esta ocasión, más allá de las filtraciones que hemos conocido sobre sus características, nos fijamos en su diseño, que se ha quedado sin secretos gracias a la filtración de su diseño en varias imágenes. Un teléfono que, como vais a comprobar, sigue las líneas de sus predecesores.

Este es el diseño del Moto G06

En las imágenes filtradas podemos ver el diseño del teléfono y toda su gama de colores. Parecen tratarse de imágenes de prensa, de las que se utilizarán en su momento para promocionar al dispositivo. Estas han sido compartidas por el medio Ytechb, y dejan sin secretos el aspecto del terminal. Este será bastante similar al de otros modelos de la marca que hemos visto en los últimos meses, con un aspecto trasero muy elegante y sobrio prácticamente calcado a su predecesor.

Su módulo de cámara se basa en una zona con cierta barriga, con aspecto rectangular, y que sobresale muy poco de la espalda del terminal, generando una agradable depresión que juega con las sombras cuando le incide la luz. Dentro de ese módulo vemos una cámara dual, con dos sensores, y un flash LED pequeño y alargado. Además, delante cuenta con un notch en forma de gota, en la parte superior, para alojar la cámara selfie.

Esto es un paso atrás, ya que su predecesor disfrutaba de un orificio para la cámara y no de un notch. Vemos una gama de colores bastante divertida y desenfadada, donde podemos apreciar modelos de color azul grisáceo, gris, verde lima y naranja. Este último un color que parece será tendencia en los próximos meses con la llegada a los iPhone 17. Hablamos de unos colores que una vez más son oficiales PANTONE, como son los Pantone Tapestry, Pantone Tendril y Pantone Arabesque.

¿Qué más esperamos de él?

Las nuevas características que hemos conocido acerca de este Moto G06 incluyen un procesador MediaTek Helio G81 Extreme, ideal para la gama de entrada, y capaz de ejecutar juegos con cierta exigencia. Vendría acompañado de 4 GB de memoria RAM, así como de 64 GB o 256 GB de almacenamiento interno. Se estrenaría con batería de 5100 mAh, con una potencia de carga de 10 W, que técnicamente no debería considerarse como rápida. Incluso se han filtrado previamente sus posibles precios.

Estos serían de 122,90 euros para la versión de 4 GB+64 GB y de 169,90 euros para la versión de 4 GB+256 GB. Un teléfono que no debería tardar mucho en convertirse en realidad. El mes de septiembre es el principal candidato para albergar esta presentación, una época propicia para nuevos comienzos tras el regreso de las vacaciones, al trabajo o a los estudios.