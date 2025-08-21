El Honor Magic V Flip 2 es oficial con la batería más grande en un plegable de concha

El mercado de plegables sigue dando sus frutos, y lo hacen con nuevos modelos que van estrenan los fabricantes. Si hace unas horas era Google el que lanzaba su nuevo Pixel 10 Pro Fold, ahora es la china Vivo la que ha lanzado un nuevo modelo, esta vez de formato concha, y con una característica que lo diferencia del resto, y que es realmente importante en un plegable, como es la batería y su capacidad. Vamos a conocer todos los detalles de este nuevo Honor Magic V Flip 2.

Ficha técnica del nuevo plegable de Vivo

Se trata de un nuevo smartphone plegable, que en este caso cuenta con el factor de forma de concha, o lo que es lo mismo, como se ha popularizado en este mercado, como Flip. Lo más llamativo de este nuevo teléfono es la capacidad de su batería, la más grande que hemos visto en un teléfono de estas características. Y es que mientras otros fabricantes han lanzado modelos con baterías de entre 3500 mAh y 4500 mAh de media, este nuevo teléfono rompe por completo esta tendencia.

Honor Magic V Flip 2 | Honor

Ya que cuenta con una batería de nada menos que 5500 mAh, una capacidad mayor de la que podemos disfrutar en móviles de este formato. Eso sí, hay un aspecto que no es tan puntero, como es el procesador. Porque este terminal llega al mercado con un Snapdragon 8 Gen 3, que es el que equipaba los móviles de alta gama de móviles que se lanzaron ya allá por finales de 2023. Así que en este aspecto es donde este teléfono es más mejorable. Le acompaña además una memoria RAM de 12 GB o 16 GB. Mientras que el almacenamiento interno disponible es de 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Honor Magic V Flip 2 | Honor

En lo que a sus pantallas se refiere, cuenta con una plegable de 6,82 pulgadas, con tecnología OLED de 120 Hz, así como resolución de 2868x1232 píxeles. Su brillo en pruebas es de hasta 5000 nits pico, muy elevado desde luego, pero seguramente con un uso real no sea tan potente. Fuera cuenta con una gran pantalla secundaria con un tamaño de 4 pulgadas. También con tecnología OLED, tasa de refresco de 120 Hz, y una resolución de 1200 x 1092 píxeles con un brillo de 3600 nits pico.

La cámara de fotos de este plegable es de mucho nivel. Tiene un sensor principal de 200 megapíxeles, y el secundario es un ultra gran angular de 50 megapíxeles, por lo que la calidad está garantizada en sus fotos. Unas cámaras que por supuesto cuentan con todo el apoyo de la IA para generar las mejores instantáneas. La batería de 5500 mAh de la que hablábamos ofrece una potencia de carga de 80 W, de las más potentes en este tipo de teléfonos, así como una carga inalámbrica de 50 W, y carga inversa de 7,5 W.

Un teléfono que llega con Android 15 y la IA de Gemini, con Rodear para Buscar como función más destacada. Un teléfono que parte de los 715 euros al cambio, para su versión básica, que cuenta con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Está disponible en cuatro colores, lila, blanco, gris y uno de noche estrellada.