El nuevo Google Pixel Watch 4 estrena diseño, más IA y fitness mejorado

La cuarta generación del reloj de Google ya está aquí. Los de Mountain View han lanzado el reloj con mejores prestaciones pero sin revolucionar el segmento. Llega con novedades concretas, algunas en su diseño, otras en las funcionalidades de seguimiento de la actividad física, y otras, como no, relacionadas con la omnipresente IA, con el desembarco del asistente Gemini. No obstante, estamos ante la que es la mayor actualización que han recibido estos relojes de Google.

Precio y disponibilidad

Será uno de los dispositivos presentados ahora por Google que llegará más tarde. Concretamente, lo hará el próximo 9 de octubre a España. Lo hará en varias medidas, de 41 mm, partiendo de 399 euros. La versión de 45 mm costará 499 euros, y habrá también versiones equipadas con conectividad LTE. La de 41 mm costará 449 euros y la de 45 mm desde los 549 euros.

El Google Pixel Watch 4 | Google

Un reloj aún más atractivo y funcional

Llega con una caja fabricada en aluminio 100% reciclado, lo que le otorga un peso menor que su predecesor. Se estrena con una pantalla AMOLED LPTO Actua 360, que ofrece un gran brillo de hasta 3000 nits, y mínimo de 1 nit gracias a la tasa de refresco variable de hasta 60 Hz. Por tanto, es una pantalla de calidad que ofrece unas excelentes prestaciones para brillar con la función Always On.

El Google Pixel Watch 4 | Google

El rendimiento de este nuevo reloj depende de un procesador Snapdragon W5 Gen 2, que nos ofrece un coprocesador Cortex M55. A este le acompañan 32 GB de almacenamiento interno, así como una potente memoria RAM de 2 GB. Su sistema operativo es el reciente Wear OS 6 con las últimas funcionalidades de Gemini. A nivel de sensores va sobrado, gracias a su brújula, altímetro, sensores rojos o infrarrojos que pueden monitorizar la saturación de oxígeno en sangre. También integra el ECG para hacer electrocardiogramas, el sensor de frecuencia cardiaca, sensor de luz ambiental, acelerómetro de tres ejes, así como el importante sensor de temperatura de la piel de campo lejano. No faltan un barómetro y magnetómetro.

La conectividad es muy completa, y nos ofrece las mejores prestaciones posibles. Eso incluye Bluetooth 6.0 de última generación, así como NFC, Wifi de doble banda, o un chip de Ultra banda Ancha UWB. El GPS de doble banda también es más preciso, y está equipado con conexión satelital, orientada sobre todo para ser utilizada en emergencias. La batería de este nuevo reloj nos ofrece una capacidad de 455 mAh en el modelo de 45 mm, mientras que el de 41 mm ofrece una capacidad de 325 mAh. El primero nos ofrece hasta 40 horas de autonomía con una carga completa, mientras que el segundo hace hasta 30 horas. Los dos modelos llegan con resistencia al agua de hasta 5 atmósferas, así como certificación IP68, que es la máxima que podemos esperar frente al agua y el polvo.

Nuevas funciones de IA y Fitness

Este reloj, como no podía ser de otra forma, llega con nuevas funciones de IA, con Gemini integrado, el asistente basado en la IA generativa de Google. Con levantar la muñeca y hablar, recibimos respuestas inteligentes basadas en IA. También el entrenador de salud personal se vale ahora de la IA de Gemini. Este nos aconseja sobre nuestro sueño y entrenamientos a medida según nuestra actividad.

Las funciones de salud ahora son más completas, y nos ofrecen una monitorización del sueño hasta un 18% más precisa. El sensor de temperatura cutánea detecta cuando salimos del intervalo personal. Las rutas son más precisas por el GPS de doble banda, y tenemos nuevos modos de entrenamiento, como el de Pickleball o baloncesto, hasta sumar más de 50 diferentes. Y ofrece las funciones existentes, como son la gestión del estrés, cargas cardiovascular y objetivo, evaluación de ECG, panel Métricas de Salud y Resumen Matinal.