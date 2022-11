La nueva cámara de seguridad de Xiaomi resiste al agua y temperaturas extremas

Ahora que el tiempo invernal ya nos acecha, es un buen momento para plantearse si sería necesario contar en nuestro hogar con dispositivos resistentes a todo tipo de inclemencias. Esto es algo especialmente útil cuando hablamos de cámaras de seguridad Wifi, que se han convertido en algo tremendamente popular en nuestros hogares. Estas nos permiten tener controlada la casa fácilmente desde el móvil y sin necesidad de hacer grandes desembolsos. Pero no todas ellas sirven para poder utilizarlas en exteriores. Por eso nos ha parecido interesante el último lanzamiento de la firma china, una cámara de seguridad resistente a los elementos.

Así es la nueva Xiaomi Outdoor Camera AW200

Como dice su nombre, se trata de una nueva cámara de seguridad que tiene como gran característica su resistencia a los elementos, por lo que puede funcionar perfectamente a la intemperie. Es una cámara que funciona mediante una conectividad inalámbrica Wifi de 2.4GHz, como lo hacen la mayoría de dispositivos del Internet de las Cosas. Esta cuenta con una resolución de grabación de vídeo Full HD de 1920x1080 píxeles, por lo que vamos a poder disfrutar de una excelente calidad de grabación.

Xiaomi Outdoor Camera AW200 | Xiaomi

Para las grabaciones cuenta con una ranura de tarjetas microSD, que nos permiten guardar las grabaciones físicamente, no obstante, siempre podemos consultar en la nube los resultados de las grabaciones. Ya que como suele ser habitual graba pequeños clips de vídeo cuando detecta movimiento delante de ella. Y es que cuenta con varios sensores, no solo el de movimiento, sino que también nos ofrece visión nocturna mediante sensores infrarrojos. Además de grabar vídeo, nos permite mantener una comunicación bidireccional a través de ella.

Es compatible con Alexa y el asistente de Google | Xiaomi

Ya que cuenta tanto con un micrófono como con un altavoz, que nos permite hablar con cualquier persona que se encuentre delante de ella, sea o no amistosa. Aunque sin duda su gran baza es la de la resistencia a los elementos. Para ello está certificada con resistencia IP65, que le permite resistir al agua de la lluvia o las temperaturas extremas, como heladas u olas de calor. Además, es compatible con el hogar conectado, tanto si trabajamos habitualmente con Alexa como si es el asistente de Google. Todo se configura a través de la app de Xiaomi Mi Home, desde donde se puede controlar cómodamente.

La cámara se ha dejado ver en la web global de Xiaomi, lo que nos confirma que llegará a Europa en algún momento, o eso debería ser lo lógico. Pero de momento no hay más información que sus características y aspecto. Ya que del precio no se sabe nada en absoluto. Aunque es probable que se mueva entre los 45 y 60 euros si nos basamos en modelos similares anteriores. Desde luego es de esas cámaras que son un gran complemento de seguridad para viviendas unifamiliares o negocios que quieran tener un control exhaustivo sobre quién o quienes merodean por sus propiedades a horas poco habituales. Veremos si llega a España, no nos extrañaría para nada porque es un producto tremendamente popular.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Xiaomi estrena un radiador de grafeno que se calienta en solo 3 segundos