El nuevo Redmi 15 5G se apunta a las pantallas y baterías enormes

Xiaomi acaba de lanzar uno de sus móviles más esperados para la gama media, y uno de los buques insignia de esta. Se trata del Redmi 15 5G, heredero de los modelos más célebres de la marca, y que modelaron la fama mundial de Xiaomi como fabricante de dispositivos asequibles de calidad. En esta ocasión llega con varias características de primer nivel, podríamos decir que da la talla en todo, menos quizás en la cámara, pero es algo de esperar siempre en teléfonos de estas gamas y con precios tan ajustados.

Ficha técnica del Redmi 15 5G

El terminal se ha lanzado ahora en India. Hace unos días os contamos que se había dejado ver en algunas tiendas europeas, pero sin soporte oficial por parte de Xiaomi. En este caso se trata del primer lanzamiento oficial del dispositivo a nivel global, en el mercado indio. Un teléfono que se estrena con una pantalla enorme, de una diagonal de 6,9 pulgadas, que ofrece una tasa de refresco por encima de lo habitual, con 144 Hz. También cuenta con resolución Full HD+ y en este caso utiliza tecnología LCD.

Redmi 15 5G | Redmi

Es un móvil razonablemente potente gracias al procesador Snapdragon 6 s Gen 3 de 6 nm, que ofrece un buen rendimiento dentro de la gama media. A este le acompañan memoria RAM de 4 GB, 6 GB u 8 GB. Mientras que el almacenamiento interno es de 128 GB o 256 GB ampliables mediante tarjetas microSD. Un teléfono que a nivel de cámara da lo justo como vais a poder comprobar.

Redmi 15 5G | Redmi

Ya que cuenta con dos sensores traseros, pero realmente el trabajo lo hace solo uno. El principal de 50 megapíxeles, al que acompaña un sensor auxiliar, sin una resolución específica, que seguramente se utilice para hacer retratos, de profundidad. Delante, la cámara selfie ofrece una resolución de 8 megapíxeles. Otro de los puntos fuertes de este teléfono lo encontramos, por ejemplo, en su batería.

Xiaomi ha querido dotar a su buque insignia de gama media de una batería a la altura de los últimos lanzamientos no solo de la marca, sino también de sus competidores. Ya que esta ahora tiene una enorme capacidad de 7000 mAh. Esa es mucha capacidad, y además viene acompañado de una carga rápida de 33 W, así como de una carga inversa para cargar otros dispositivos, de 18 W.

Un terminal que se estrena con Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.1, GPS, NFC para pagos en tiendas, puerto de infrarrojos o conectividad USB tipo C. Es resistente al agua y al polvo con una certificación IP64, que si bien no es la más elevada, sí que es bastante solvente en cualquier caso. Integra un lector de huellas en lateral, en el botón de encendido. Un móvil que llega con un perfil de 8,4 mm y un peso de 217 gramos.

Precio del Redmi 15 5G

En este primer lanzamiento oficial a nivel global del Redmi 15 5G, se ha puesto a la venta en India. Donde su precio es de unos 149 euros al cambio. Sin duda un precio muy atractivo para todo lo que trae consigo.