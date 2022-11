El Xiaomi 13 tendrá un aspecto similar al iPhone 14

En poco más de un mes deberíamos conocer oficialmente a la nueva gama de los Xiaomi 13, los nuevos teléfonos de alta gama de la marca asiática, que estrenarán las mejores características que nos haya mostrado un móvil de la marca. Pero no solo por dentro, con una ficha técnica totalmente nueva, sino también por fuera, con un diseño que será completamente diferente de sus predecesores, y que nos recuerda de manera inevitable a otros conocidos teléfonos, concretamente los iPhone 14, al menos en la parte trasera, y lo mismo si hablamos de software, también en la delantera.

Nuevas imágenes del Xiaomi 13

Hemos hablado mucho de las características de este móvil, pero no tanto de su diseño. Y ahora es lo que toca, porque se acaba de filtrar una imagen que nos estaría mostrando el diseño de este teléfono. En ella podemos ver a un móvil que en la parte trasera muestra un módulo de cámara diferente, con una disposición de los sensores que nos parece un tanto familiar. Y es que, sin ser igual, la verdad que es bastante similar al módulo de cámara de los iPhone 14, los modelos más básicos de la gama de teléfonos de Apple.

Si nos fijamos, el módulo también es cuadrado, y cuenta con dos lentes de gran tamaño, que en lugar de estar dispuestas como en los iPhone, lo están justo al revés, pero la sensación que dan desde luego es muy similar a la de los relojes de Apple, eso no podemos negarlo. Porque la tercera cámara está ubicada en la parte superior izquierda con una lente más pequeña. Recordemos que los iPhone 14 solo tienen dos sensores, pero no se puede evitar pensar en su diseño cuando vemos a este Xiaomi 13, si es que estos CAD se convierten en algo real en el futuro. Un dato interesante es que no podemos ver la inscripción de Leica en ningún sitio, por lo que imaginamos que ese honor se reservará para los modelos Pro.

Delante podemos ver que el teléfono llega con una pantalla de diseño plano, sin bordes curvados, y con una cámara perforada en la parte superior central. Por tanto, no tenemos una isla dinámica como la de los iPhone, que se ha generado a partir de la doble muesca de su cámara Facetime y el Face ID. Pero no se descarta en absoluto que este Xiaomi 13 estrene una modalidad de notificaciones similar a la de la isla dinámica, partiendo siempre de la muesca de esta cámara frontal. Es algo que por lo que ya han preguntado incluso desde la dirección de Xiaomi, por lo que no sería de extrañar.

Estas imágenes las ha compartido el prestigioso filtrador detrás de la cuenta de @OnLeaks en Twitter, por lo que le deberíamos dar mucho crédito, ya que normalmente este filtrador suele tener una alta tasa de aciertos en sus filtraciones. Por lo que todo apunta a que tendremos un diseño que, sin ser igual, si que nos recuerda sin duda al de los iPhone 14 estándar.

