En los últimos días se ha detectado una nueva estafa que afecta a millones de usuarios de Gmail. Los ciberdelincuentes están usando métodos cada vez más sofisticados para robar contraseñas y datos personales, incluso aprovechando inteligencia artificial (IA) para hacer los correos más convincentes.

¿En qué consiste esta nueva estafa?

Todo comienza con un mensaje aparentemente inofensivo enviado por los estafadores a un usuario. Al final de este, incluyen un código de color blanco que pasa desapercibido para el lector y que activa a la inteligencia artificial para actuar en su favor.

Este código imperceptible para el receptor del mensaje causa que la IA envíe una advertencia al usuario de que su contraseña de Google ha sido expuesta y le presenta un número de atención al cliente que le lleva directamente a los estafadores.

Configura esta opción y podrás cancelar correos enviados en Gmail con más tiempo | Unplash

Dentro del correo hay enlaces o números de teléfono falsos que llevan a páginas fraudulentas o a supuestos "técnicos de Google" que piden tus datos. Al ingresar tu contraseña o códigos de verificación, los atacantes obtienen acceso completo a tu cuenta.

Cómo protegerte

No hagas clic en enlaces de correos sospechosos , aunque parezcan oficiales.

, aunque parezcan oficiales. Escribe siempre la dirección oficial de Google en tu navegador si necesitas revisar tu cuenta.

en tu navegador si necesitas revisar tu cuenta. Activa la verificación en dos pasos con una llave de seguridad física o la app oficial de Google.

con una llave de seguridad física o la app oficial de Google. Revisa la actividad de tu cuenta para detectar accesos desconocidos y cambia tu contraseña si algo te parece extraño.

Además, Google permite a cualquier usuario activar una capa de protección extra que otorga una protección adicional contra el phishing. Para ponerla en funcionamiento debes hacer clic en el siguiente enlace y acceder a la página, en la cual podrás activar la opción Navegación segura con protección mejorada.