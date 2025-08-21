Google presenta sus Pixel Buds 2a con cancelación activa de ruido

Los de Mountain View han celebrado hace unas horas su evento de presentación Made By Google, donde el popular presentador, en un formato similar a sus programas, ha presentado no solo los Pixel 10, sino también los nuevos wearables de la marca. Entre ellos destacan los Google Pixel Buds 2a, la nueva generación de los auriculares más asequibles de la marca. Estos llegan con importantes novedades, como por ejemplo la cancelación activa de ruido, algo sin lo que podían pasar en pleno 2025.

Precio y disponibilidad

El mayor atractivo de estos auriculares es sin duda su precio, ya que son los más accesibles de la marca. Google ha anunciado que ya están a la venta en España en modo de preventa, aunque con unos tiempos de entrega bastante amplios. Su precio es de 149 euros, y están disponibles en color lila y verde musgo. Si nos hacemos con ellos, se entregarán el próximo 9 de octubre.

Google Pixel Buds 2a | Google

Ficha técnica de los Google Pixel Buds 2a

El mayor atractivo de estos auriculares obviamente es su precio, más accesible de lo que cabría esperar de un modelo de alta gama. Estos auriculares conservan un diseño atractivo y muy fresco, sobre todo en su acabado de color lila. Su aspecto redondo y compacto los hace discretos. Ofrecen un sonido nítido con una acústica que se ha rediseñado para mejorar el rendimiento y la calidad del audio, con un transductor dinámico de 11 mm. Con el ecualizador podemos personalizar los graves, agudos y otros aspectos.

Google Pixel Buds 2a | Google

Son unos auriculares cómodos, ya que su diseño se ha adaptado a la experiencia de 45 millones de análisis, que han conseguido dar con un diseño perfecto para multitud de oídos diferentes. Cuentan con cancelación activa de ruido con Silent Seal 1.5. Este bloquea el ruido externo, de tal manera que podemos escuchar nuestra música favorita incluso en los entornos más complejos y ruidosos. Vienen con modo ambiente para escuchar también lo que nos rodea.

Las llamadas también son de calidad gracias a estos auriculares, ya que aparte de sus fundas cortavientos, la IA hace su trabajo para reducir al mínimo el ruido mientras hablamos. Con ellos también podemos interactuar con Gemini sin necesidad de utilizar las manos, solo con comandos de voz. Además, contamos con controles táctiles para controlar la reproducción o también invocar al asistente o activar el modo de cancelación activa de ruido.

Estos auriculares cuentan con el procesador Tensor A1, que mejoran la calidad del sonido, gracias a su procesado hasta 90 veces más rápido que la velocidad del sonido. La batería nos ofrece una buena autonomía de 7 horas con el auricular y la cancelación activa de ruido activada, y de hasta 20 horas con la batería del estuche de carga.

Son fáciles de localizar en caso de extravío, podremos ubicarlos de forma exacta en un mapa si es necesario. Con la función multipunto se puede cambiar rápidamente entre dos dispositivos emparejados. Unos auriculares sostenibles, fabricados en un 41% de materiales reciclados, y con un embalaje 100% libre de plásticos. Y por primera vez, las baterías de su estuche de carga serán reemplazables.