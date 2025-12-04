El Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ya está en camino para competir con el Apple Watch Ultra 3

Samsung va a plantar cara de nuevo al reloj más avanzado de Apple, y es que como conocíamos esta semana, la gama premium de wearables cada vez es más popular, y está aumentando sus ventas a un volumen vertiginoso. Samsung parece que quiere seguir compitiendo en esta franja de precio de alto nivel, y lo hará como no con una segunda generación de su reloj Ultra, el más preparado de toda su gama, y que sin duda tendrá que implementar muchas novedades para contrarrestar el puesto privilegiado que ocupa el reloj de Apple en el mercado.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 en marcha

El nuevo reloj de los coreanos está más cerca que nunca de convertirse en realidad, si tenemos en cuenta que ya se está dejando ver en algún informe. Este viene del Galaxy Club, un medio que ha tenido acceso a información de primera mano sobre los desarrollos de Samsung en términos de wearables. Concretamente, se remiten al desarrollo de un reloj denominado Galaxy Watch 9, que sería el sucesor de la actual generación.

En este reloj estaría basado el nuevo Galaxy Watch 9 Ultra, que sería la denominación inicial aplicada por el fabricante. Concretamente, hablamos del Galaxy Watch Ultra 2, que sería el heredero directo del primer modelo, aunque no hay que descartar que Samsung lo denomine con el 9, para unirlo al resto de la gama que podría llegar el próximo verano, como viene siendo habitual.

Sobre lo que nos ofrecerá este modelo no hay nada claro, aunque lógicamente el objetivo es el Apple Watch Ultra 3, y sus características estrenadas en su última generación. Para ello vale la pena recordar que este modelo presentado el pasado mes de septiembre ha llegado con mejoras como una pantalla más grande, que además nos ofrece una mejor visualización, al ofrecer un ángulo de visión mucho más amplio de lo habitual.

Para competir con Apple la batería debería aumentar para ofrecer una mejor autonomía, así como ofrecer una mayor potencia, gracias a un nuevo procesador, que es de esperar que pueda alimentarse de uno propio fabricado por Samsung. Como es habitual ya, este modelo de Samsung tendrá que ofrecer una construcción robusta y un tamaño considerable.

Aunque una de las grandes novedades que esperamos es que en algún momento Samsung introduzca la conectividad 5G en su reloj, una tendencia al alza entre la gama Premium. Y que sin duda puede ofrecer una serie de funciones adicionales que nos permitirán sacarle más partido y acceder a experiencias nunca vistas antes en un reloj, sin duda ese es uno de los aspectos más importantes que deberá encarar Samsung en su próximo reloj de alta gama.