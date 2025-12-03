Android 16 se actualiza con resúmenes de IA notificaciones y muchas más novedades

Google ha anunciado hace unas horas el despliegue de una nueva versión de Android 16, concretamente su QPR2, que llega primero siempre a sus Google Pixel. En este caso se trata de una actualización potente, ya que nos brinda importantes novedades tanto en lo visible como en lo menos visible. Y eso es algo que evidentemente vamos a agradecer mucho los usuarios, sobre todo porque vemos que el sistema sigue avanzando a buen ritmo incluso sin necesidad de dar el salto a una nueva versión que aglutina todas esas novedades.

Todo esto es lo que acaba de llegar a Android 16

La nueva actualización de Android 16 QPR2 estará disponible desde hoy, como es habitual, para los Google Pixel, concretamente desde los Pixel 6 hasta los modelos más recientes, los Pixel 10. La actualización está llegando poco a poco a todos, y es posible que aunque tengas uno de estos teléfonos, todavía tarde algunas horas o días en aparecer en tu sistema operativo como lista para instalar, cuando lo haga, podrás disfrutar de estas novedades.

Nuevos iconos y resúmenes de IA en Android 16 | Google

Una de las grandes novedades tiene que ver con las notificaciones, que como sabéis, se acumulan día tras día, y pueden ser realmente difíciles de gestionar si no tenemos demasiado tiempo para poder leerlas. Para evitar estas situaciones, Google está introduciendo en el sistema los resúmenes de IA para estas notificaciones, de tal manera que sea sencillo conocer de un vistazo cómo está siendo nuestro día en notificaciones, conociendo todos los detalles con menos esfuerzo.

También hay novedades en la personalización del sistema, concretamente de los iconos. Ya que ahora podemos elegir el diseño del icono desde diferentes formas, lo que nos da mayo libertad y de alguna manera una forma más creativa de darle un toque personal al teléfono. También tenemos novedades en el modo oscuro, y es que ahora hay un modo forzado, que funciona incluso con esas aplicaciones que todavía no han sido diseñadas para tener este modo.

Una novedad interesante la vemos también en la aplicación de teléfono de Google. Esta permitirá a los usuarios marcar una llamada como urgente, esto es algo que la persona a la que llamamos verá en su teléfono, y, por tanto, le hará consciente de la naturaleza urgente de la llamada. De esta manera podremos discriminar las llamadas y darlas prioridad en base a la urgencia real que tengan para nosotros.

Los subtítulos también están evolucionando con Android 16, con la función Live Caption que genera los subtítulos automáticamente, ahora podremos ser conscientes también de diferentes emociones y sonidos de ambiente que se den en los contenidos. También se añade una opción al desbloqueo de pantalla que nos permite hacerlo sin tocarla previamente, mostrando por defecto la huella en todo momento para que la desbloqueemos directamente.

Unas novedades que empiezan a llegar ya a todos los Google Pixel activos en lo que a actualizaciones se refiere, ya os indicamos arriba los modelos compatibles. Si tienes uno de estos teléfonos, acceder a los ajustes, pulsa sobre Sistema y después Actualización de software. Ahí debería aparecer la nueva actualización como disponible, si no es así, espera unas horas.