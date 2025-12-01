El gran atractivo del iPhone 17e estará en su pantalla

Apple ya trabaja desde hace tiempo en el sucesor, del que sin duda es uno de sus modelos más populares. Y es que se trata de su teléfono más económico, y, por tanto, la vía mediante la que muchos consumidores se inician en el mundo del iPhone. El salto cualitativo de este teléfono respecto de los iPhone SE ha sido espectacular, con un diseño más grande, totalmente renovado e integrando icónicas tecnologías como el Face ID. Pero ahora parece que Apple quiere mejorar de manera más quirúrgica su próxima generación. Hemos conocido dónde mejoraría Apple su nuevo smartphone, y desde luego promete ser con ello un móvil aún más atractivo.

Adiós al notch

Poco le va a durar la ceja al iPhone 17e, ya que solo la veremos durante una generación, si las informaciones que ahora conocemos se hacen realidad. Y es que una imagen compartida por el medio chino MyDrivers detalla cuál sería el gran cambio en la pantalla del iPhone 17e. Según este render, el nuevo iPhone se deshará del Face ID dentro del notch en forma de ceja, y pasará a integrarse en la isla dinámica, como la que hemos visto en el resto de la gama desde hace ya varias generaciones.

Así que Apple parece que no va a relegar a un segundo plano a este modelo solo por ser el de entrada, sino que le va a dotar de los mismos encantos a nivel de pantalla con los que cuentan los iPhone 17 más avanzados. Ahora bien, todo apunta a que se tratará exactamente de la misma isla dinámica de los actuales iPhone 17, y que, por tanto, no contará con esas novedades que se esperan a este respecto en los iPhone 18.

Hasta ahora hemos conocido que estos podrían contar, al menos en su versión Pro, con una isla dinámica más pequeña, o incluso un simple orificio para la cámara frontal, como en tantos móviles Android. Esto se conseguiría ocultando bajo la pantalla el Face ID, lo que dejaría solo a la vista la cámara principal, y, por tanto, proporcionando una sensación de todo pantalla mucho más real.

Obviamente, no podemos esperar esto en el modelo más barato de Apple, pero desde luego el salto a esta isla dinámica es algo que sentará especialmente bien a este teléfono, sobre todo teniendo en cuenta el precio tan ajustado que tiene en comparación con modelos estándar, que superan los mil euros. Este se espera que también ronda los 700 euros. Obviamente, no es algo extremadamente más barato, pero sí cuando hablamos de iPhone.

No obstante, parece que será lo único que cambie en la pantalla, quienes apuesten por el iPhone 17e no contarán con la tecnología ProMotion, que aporta una mayor tasa de refresco, sino que esta se mantendrá en los 60 Hz. Eso sí, podremos esperar una mayor potencia, gracias al nuevo procesador Apple A19, que sí integrará este nuevo modelo, y que le permitirá gestionar mejor a la IA de Apple Intelligence cuando por fin se muestre tal y como la esperamos.