El Realme P4x ofrece pantalla de 144Hz y batería de 7000mAh por apenas 150€

Que hoy en día ya no es necesario gastarse mucho dinero en un móvil nuevo y solvente es algo evidente, pero hay ejemplos que desde luego siempre son llamativos, y estamos ante uno de ellos. Se trata del nuevo Realme P4x, un teléfono móvil que podría pasar desapercibido si no fuera por su espectacular relación de prestaciones y precio. Eso es lo que podemos extraer al analizar su ficha técnica y comprobar que se puede disfrutar por un precio realmente ajustado. Y es que pocos móviles pueden ofrecer tanto por tan poco como este nuevo modelo.

Ficha técnica del Realme P4x

El nuevo teléfono de los chinos nos ofrece algunas características que por este precio ni habríamos soñado hace tan solo un año, y que, por ejemplo, no encontrarás en muchos móviles de mil o más euros. Por eso es tan llamativo el precio tan ajustado con el que se ha lanzado en el mercado indio. Este comienza seduciéndonos con una pantalla grande, de 6,72 pulgadas, que presume de esos 144 Hz de tasa de refresco, más habituales en móviles gaming.

Realme P4x | Realme

De hecho es un móvil especialmente idóneo para jugar, ya que cuenta con un sistema de refrigeración muy solvente, con una cámara de vapor de 5300 mm2, que nos permite jugar a títulos triple A con una tasa de 90fps. Además, esta pantalla tiene resolución Full HD+, y un brillo pico de 1000 nits. Sin duda una pantalla a la altura para un teléfono de este precio, y mucho mejor de lo que cabría esperar.

En términos de rendimiento, cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra, que viene acompañado de 8GB de memoria RAM, así como de 256GB de almacenamiento interno, por lo que vamos a poder disfrutar de un rendimiento a la altura en todas las vertientes. En lo que a cámara de fotos se refiere, cuenta con una combinación doble, en un módulo que nos recuerda bastante a la de los Galaxy de gama media, de hecho si no fuera por la inscripción trasera de Realme, tendríamos verdaderas dudas en identificarlo.

Esta cámara cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, y viene acompañado de una lente auxiliar de 2 megapíxeles, y aunque da la sensación de que haya tres sensores en el módulo, o falta información, o una de las lentes es más bien decorativa. Delante, la cámara para selfies tiene una resolución de 8 megapíxeles, en un sensor dentro de un orificio en la pantalla.

Otra de las características destacadas es la capacidad de la batería, que en este caso llega nada menos que a los 7000 mAh, por lo que se convierte en una de las más grandes en la gama de entrada. Este se puede cargar rápido gracias a una potencia de 45W. Este teléfono cuenta con altavoces duales, así como certificación de grado militar MIL-STD-810H, lo que le hace especialmente resistente a las temperaturas extremas, golpes, agua y polvo. Lo mejor de todo, su precio, y es que se ha lanzado de momento en India por tan solo 150 euros al cambio, en su variante más asequible, de 6GB+128GB, estando disponible en colores Matte Silver, Elegant Pink, y Lake Green.