El Huawei Mate 80 Pro Max toca el techo de la alta gama presumiendo de potencia, cámara y batería

Huawei ha presentado hoy su nuevo tope de gama, el móvil más avanzado de todos los que conforman la nueva serie Mate 80. Se trata de la variante Pro Max, y es que los chinos también se han unido a la corriente de otros fabricantes que han emulado en sus gamas los acabados de los distintos iPhone, adoptando esos apellidos Pro Max. En esta ocasión volvemos a estar ante un teléfono de mucha potencia en cada una de sus facetas, capaz de lo mejor en distintos aspectos, y sobre todo alineándose con las características que hoy son tendencia.

Ficha técnica del Huawei Mate 80 Pro Max

Aunque hoy Huawei ha presentado tres nuevos teléfonos, nos fijamos en el más equipado de ellos, que es básicamente un modelo que supone el techo tecnológico de la marca en esta gama. Un terminal que presume de una pantalla de grandes dimensiones, con una diagonal de 6,9 pulgadas. Esta tiene un panel OLED dual con resolución Full HD+. La tasa de refresco variable llega hasta los 120 Hz, y el brillo pico es de nada menos que 8000 nits.

El nuevo Huawei Mate 80 Pro Max | Huawei

Las dimensiones y peso de este teléfono no son contenidas desde luego. Con un peso de 239 gramos y un grosor de 8,25 mm. Su procesador es el potente Kirin 9030 Pro, el más potente de la marca china y sin duda alguna uno de los más poderosos del mercado actual. A este le acompañan 16 GB de memoria RAM, así como almacenamiento interno de hasta 1TB. Así que en este aspecto podemos esperar un rendimiento similar al de los modelos más avanzados de la gama alta de cara a 2026.

Su cámara de fotos también está al nivel, de hecho cuenta con cuatro sensores, algo ya poco habitual en los smartphones. El principal es de 50 megapíxeles, mientras que el ultra gran angular es de 40 megapíxeles. Tiene un teleobjetivo que hace las veces de macro de 50 megapíxeles. Mientras que el cuarto sensor es un teleobjetivo de periscopio de 50 megapíxeles. La batería es otro de los aspectos destacados, ya que cuenta con una capacidad bastante más capaz de lo que ofrecían sus predecesores.

Esta llega hasta los 6000 mAh, y la carga rápida nos ofrece una potencia de 100W. La carga inalámbrica es también muy potente, llegando hasta los 80 W. Por lo que en este aspecto va muy sobrado. No falta el Wifi 7 ultrarrápido, así como Bluetooth 6.0, GPS dual, o NFC para pagos móviles. La certificación IP68 e IP69 es la más alta frente al agua y el polvo. Mientras que el lector de huellas está integrado en el botón lateral, y cuenta con conector USB tipo C. Su sistema operativo es HarmonyOS 6.0, que como sabéis no cuenta ni con apps ni con los servicios de Google.

El teléfono se ha estrenado en China por 7999 yuanes, unos 975 euros al cambio. Junto a este se han lanzado también los Huawei Mate 80 y Mate 80 Pro, compartiendo procesador con este modelo Pro Max en la variante Pro, y con cámaras algo menos poderosas.