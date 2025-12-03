Tomar zumo de naranja a diario podría proteger tu corazón

Beber zumo de naranja regularmente (un vaso al día) podría ofrecer más de lo que imaginamos. Un reciente estudio en adultos sanos detectó que el consumo diario de unos 500 ml de zumo natural durante dos meses modificó la actividad de miles de genes relacionados con la presión arterial, el metabolismo de las grasas y la inflamación.

Según los investigadores, estos cambios genéticos apuntan a una mejora en la salud cardiovascular: disminuyen procesos inflamatorios, se favorece el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos y podría ayudar a controlar factores de riesgo como la tensión alta.

Desayuno con zumo de naranja | iStock

Además, compuestos naturales presentes en la naranja, como las flavanonas, tienen efectos antioxidantes y favorecen la dilatación vascular, lo que ayuda a mantener el corazón en forma.

Eso sí: los expertos señalan que la fruta entera sigue siendo la opción más completa, porque aporta fibra y evita picos rápidos de azúcar en sangre. Pero, para quienes no comen fruta todos los días, un vaso de zumo puede ser una alternativa razonable para cuidar el corazón.