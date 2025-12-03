El Wrapped 2025 de Spotify ya está aquí, y estos han sido los artistas y álbumes más escuchados

Lo esperábamos como agua de mayo, aunque el frío sea cada vez más intenso. Tras contaros que Deezer o Apple Music se habían adelantado al Wrapped de Spotify, ahora es la empresa nórdica la que anuncia que ya está disponible para los usuarios de la plataforma. Y no solo eso, también conocemos en números el Wrapped global de la plataforma, que ya nos ha desvelado cuáles han sido los artistas, álbumes y canciones más escuchadas en este 2025 que ya está encarando su recta final con el último mes del año.

Ya tienes tu Wrapped 2025 disponible

Lo más importante de este anuncio es que Spotify ha desvelado que ya está disponible el nuevo Wrapped de este año para todos sus usuarios. Hablamos ya de nada menos que 700 millones de usuarios, que escuchan música a través de la plataforma, ya sean gratuitos o premium. Por tanto, ya puedes acceder directamente a tu resumen del año directamente desde la app, donde verás como es habitual, un banner de acceso a este contenido interactivo y personalizado con toda esa música que te ha encantado a lo largo del año. Puedes acceder también desde la versión web de manera directa.

El nuevo Spotify Wrapped 2025 | Spotify

Lo más escuchado en Spotify durante 2025 en España y en el mundo

La plataforma ha desvelado los artistas que más han escuchado sus usuarios a lo largo de este año, así como los álbumes más populares, canciones más reproducidas, y en general las tendencias de este tipo tanto en España como en el resto del planeta.

En lo que a artistas y música globales se refiere, el más escuchado a nivel mundial en 2025 es el puertorriqueño Bad Bunny , que ha obtenido más de 19,8 millones de reproducciones este año. El álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, también fue el más escuchado a nivel global. El Top 5 mundial de artistas lo completan:

Bad Bunny

Taylor Swift

The Weeknd

Drake

Billie Eilish

En cuanto a la canción más escuchada de este 2025, tenemos que hablar de “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars , que superó los 1.7 millones de reproducciones. Sobre lo que más se ha escuchado en España, Bad Bunny también se convierte en el artista más escuchado de 2025 , por tercer año consecutivo. Por tanto el Top 3 de artistas más escuchados en España queda así:

Bad Bunny

Quevedo

Myke Towers

De todos los artistas nacionales, Quevedo es el artista nacional más reproducido en España, y Aitana es la artista nacional más escuchada. Sobre las artistas femeninas más escuchadas: La colombiana KAROL G ocupa el número uno por tercer año consecutivo. A esta la sigue Aitana en el segundo puesto, y De La Rose en el tercero.

La canción más escuchada en España ha sido La Plena - W Sound 05, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, que también ha sido la más escuchada a lo largo del verano. Por último, la artista española que más ha sonado en el extranjero a lo largo del año ya podéis imaginar cuál es, Rosalía, que ha obtenido más reproducciones, que ha estrenado hace unas semanas su nuevo álbum LUX. Aunque Rels B. es el artista español más escuchado fuera de nuestras fronteras.