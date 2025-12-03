El nubia Fold se estrena con una de las baterías más grandes entre los plegables

Hace unas horas Samsung presentaba por fin su primer móvil plegable con formato TriFold, que se despliega sobre tres secciones de su pantalla. Mientras tanto el segmento de los Fold tradicionales sigue contando con nuevos adeptos en forma de fabricantes que se animan a lanzar más modelos a este mercado. Ahora es Nubia la que lanza su modelo Fold al mercado, y como es habitual en la marca, destacando en determinados aspectos sobre sus competidores, en este caso con una batería especialmente grande.

Ficha técnica del Nubia Fold

Estamos ante un móvil que destaca en muchos aspectos respecto de otros plegables de tipo libro. Cuenta con una pantalla plegable de 8 pulgadas, que tiene una resolución de 2480x2200 píxeles. en la parte externa tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, con una resolución de 2748x1172 píxeles. En los dos casos los paneles tienen una tasa de refresco de 120Hz. Un plegable que es bastante delgado, ya que completamente plegado mide apenas 11 milímetros, lo que es un perfil bastante contenido para un teléfono de este tipo. Su peso es de 249 gramos.

El nuevo Nubia Fold | Nubia

Es un plegable potente, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite, el más potente del segmento Android, y que viene acompañado de 12GB de memoria RAM, así como de un almacenamiento interno de 256GB, lo que demuestra que es un teléfono muy solvente en este aspecto de la potencia. Un móvil que, por tanto, es ideal para ejecutar multitarea en su pantalla de grandes dimensiones, y que, por otro lado, es uno de los grandes atractivos de este tipo de smartphones.

El teléfono llega con una cámara de fotos triple, que cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, al que le acompaña un ultra gran angular también de 50 megapíxeles, y un sensor macro de 5 megapíxeles. Respecto de las cámaras selfie, como es habitual en este tipo de teléfonos, cuenta con dos, una en la pantalla plegable, y otra en la externa. En ambos casos tiene una resolución de 20 megapíxeles.

Desde luego uno de los puntos fuertes de este plegable es su batería, que nos ofrece una capacidad que hemos visto en pocos smartphones plegables. Y es que esta es de 6500 mAh, para hacernos una idea, son unos 1000mAh más de los que tiene la batería del nuevo Trifold de Samsung, que como sabéis tiene una pantalla más grande de 10 pulgadas. Esta batería del nuevo Nubia Fold cuenta además con carga rápida de 55 W, que también suele ser poco usual en los plegables, que muchas veces pecan de cargas más lentas.

Un nubia Fold, que de momento se lanzará solo en Japón, al menos se ha hecho oficial en aquel país, lo que no descarta automáticamente que pueda ser un teléfono que llegue a otras regiones, y quien sabe incluso si a España. El precio con el que se ha estrenado en el mercado nipón es de unos 985 euros al cambio. Un precio bastante contenido para tratarse de un plegable de este formato, que normalmente suele estar más cerca de los 2000 euros que de los 1000.