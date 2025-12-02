Samsung presenta el Galaxy Z TriFold con una pantalla plegable triple

La firma coreana ha presentado hoy oficialmente su nuevo teléfono plegable, y sin duda el más avanzado tecnológicamente de cuantos ha lanzado al mercado nunca. Se trata de su primer plegable de pantalla triple, o lo que es lo mismo, que se pliega sobre sí misma en tres secciones. Algo similar a lo que ya lanzó el pasado año Huawei con su Mate XT Ultimate Design. Tras conocer muchos detalles sobre él, y las palabras de algunos directivos de la marca que no estaban seguros de cuándo lanzar el dispositivo, que ya llevaría meses listo, ahora por fin es una realidad.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z TriFold

Como su nombre indica el mayor atractivo de este teléfono es la pantalla plegable. Esta a diferencia del tradicional formato Fold, se denomina TriFold porque son tres las secciones de la pantalla, lo que permite una vez desplegadas contar con un tamaño de pantalla mucho más grande de lo habitual. Y es que esta pantalla plegable una vez se ha desplegado tiene una gran diagonal de nada menos que 10 pulgadas, aunque quitando las esquinas redondeadas se reduce hasta las 9,9 pulgadas.

Samsung Galaxy Z Trifold | Samsung

Esta pantalla tiene un panel Dynamic AMOLED 2X con resolución QXGA+. Esta tiene 2160x1584 píxeles, y una densidad de 269 píxeles. Su brillo máximo es de 1600 nits, y la tasa de refresco llega hasta los 120 Hz, por tanto, la densidad quizás es algo menos elevada que en smartphones plegables tradicionales. La pantalla externa, como la de cualquier otro Fold, tiene una diagonal de 6,5 pulgadas, así como una resolución Full HD+. Esta también cuenta con un panel Dynamic AMOLED 2X.

Samsung Galaxy Z Trifold | Samsung

Cuenta con un brillo pico de 2600 nits, mientras que la tasa de refresco también tiene un máximo de 120Hz. Es un móvil curioso, porque una vez desplegado tiene un grosor irregular. de 3,9mm en su pantalla con bandeja SIM, de 4,2mm para la pantalla central, y de 4mm para la pantalla con botón lateral. Es bastante pesado, porque son 309 gramos en nuestras manos. En cuanto a rendimiento, tiene un potente procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, con versiones de 16GB de memoria RAM y hasta 1TB de almacenamiento interno. La cámara de fotos tiene tres sensores.

El principal es de 200 megapíxeles, con zoom óptico de 2x. El sensor ultra gran angular es de 12 megapíxeles y el telefoto de 10 megapíxeles ofrece zoom óptico de hasta 3x. Cuenta con dos cámaras selfie, ambas de 10 megapíxeles, en la pantalla plegable, y otra en la pantalla externa. Respecto de la batería, a pesar de su delgadez extrema, consigue contar con una capacidad de 5600mAh, la más grande que hemos visto en un plegable y en muchos de sus topes de gama.

La potencia de carga es de 45W, también de las más altas, y puede cargar el 50% de la batería en 30 minutos. Por supuesto llega con toda la IA de Galaxy AI, así como el asistente Gemini integrado, Android 16 y One UI 8 como capa de personalización. De momento no conocemos el precio de este teléfono, pero sí los países en los que se venderá, y ninguno será España. Desde el 12 de diciembre de 2025 se podrá comprar en Corea del Sur, mientras que más adelante lo hará en países como China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.