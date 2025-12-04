El primer plegable Trifold de Xiaomi está más cerca que nunca

Esta misma semana Samsung ha presentado su Galaxy Z Trifold, el primer modelo de la marca en contar con una pantalla plegable que se pliega en tres secciones diferentes, y que proporciona a los usuarios una diagonal de nada menos que 10 pulgadas. Huawei fue el primer fabricante en lanzar un dispositivo de este factor de forma, y ahora parece que Xiaomi está más cerca que nunca de hacerlo realidad, al menos eso nos dicen las pequeñas migas de pan que va dejando el fabricante por diferentes certificaciones.

Nuevos detalles del futuro Mix Trifold

La gama MIX de Xiaomi siempre ha sido la más innovadora de los chinos, y ahora estaría cerca de contar con un nuevo modelo, aún más innovador, porque por lo que vemos se trataría de la respuesta de los asiáticos a los plegables de Huawei y Samsung. En este caso, el modelo se ha dejado ver por la certificación de la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), que es uno de los pasos necesarios para que el dispositivo pueda comercializarse.

En el paso por la certificación podemos ver que se ha registrado esta misma semana, el 2 de diciembre, donde el dispositivo ha pasado con el código 2608BPX34C, y que no ha arrojado más detalles sobre su naturaleza plegable, por lo que de momento es difícil hacerse una idea de lo que nos ofrecerá este novedoso formato de Xiaomi. Pero lo que parece bastante claro es que el teléfono está mucho más cerca de lo que pensamos.

Aun así, las informaciones alrededor de este modelo sitúan su lanzamiento en el tercer trimestre de 2026, lo que todavía es prácticamente un año de diferencia. Obviamente que lo veamos ya en certificaciones es un buen indicador de que Xiaomi está avanzando en su desarrollo, y que podría estar bastante cercano a un estado digno de comercialización. Se espera que el año 2026 sea clave para el segmento de los plegables, ya que será el año en el que conozcamos, a priori, al primer iPhone plegable, un modelo que impulsará las ventas generales de este segmento.

Hasta ahora no se ha conocido mucho más de este modelo, salvo que contará con el procesador Snapdragon 8 más potente de Qualcomm en ese momento, y que contaría con una pantalla triple. El modelo más reciente de los MIX Fold de Xiaomi se lanzó en verano del año pasado. Un móvil que llegaba al mercado con un procesador Snapdragon 8 Gen 3. Tenía una pantalla LPTO AMOLED de 7,98 pulgadas, así como una externa de 6,56 pulgadas.

Su cámara tenía cuatro sensores, uno de ellos de periscopio y con zoom óptico de 5x. Y su batería era de 5100 mAh, una capacidad que seguro el nuevo modelo triple consigue aumentar. Su carga rápida era de 67W, y seguramente en este nuevo modelo no vaya a aumentar de potencia. De momento hay muchas incógnitas sobre este Trifold, que solo ha dejado ver su posible diseño en una patente presentada por la compañía china.