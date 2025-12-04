El iPhone 17e podría estrenar una pantalla con biseles más delgados

Hace unos días os contábamos que Apple podría dotar a su iPhone 17e, el iPhone más barato que conoceremos en 2026, de una Dynamic Island en su pantalla. O lo que es lo mismo, se desharía de la ceja y notch, para convertirlo en una pastilla con el Face ID integrado. Ahora nuevas informaciones apuntan a un planteamiento diferente de Apple, que mejorará la pantalla, pero quizás en un aspecto que no es tan llamativo como lo podría ser la inclusión de la isla dinámica.

Una de cal y otra de arena para su pantalla

Lo que ahora conocemos gracias a las informaciones de The Elec, que a su vez se remiten a la cadena de suministro y concretamente al fabricante BOE, es que la pantalla del iPhone 17e será la misma del iPhone 16e, y que esta compañía será la que produzca todos los paneles de este modelo, mientras que serán LG y Samsung los que hagan lo propio con los paneles del resto de la gama.

iPhone 16e | Apple

Eso sí, habría una diferencia importante en la pantalla de este nuevo modelo, ya que a pesar de repetir panel, a su alrededor habría biseles más delgados, algo que se suele asociar a modelos Premium, y que por tanto le da un toque más atractivo al aspecto general del teléfono. De esta forma la pantalla del iPhone 17e volvería a contar con una diagonal de 6,1 pulgadas, con tecnología OLED, aunque la tasa de refresco seguiría siendo de 60Hz, algo que no encontramos ya ni en móviles Android de 100 euros, pero así es Apple.

Y en este caso lo malo de las informaciones que ahora conocemos es que finalmente no habría isla dinámica, sencillamente porque a nivel de optimización de los costes, Apple habría decidido aprovechar las pantallas del anterior modelo para mantener un precio competitivo. Eso obviamente elimina la posibilidad de que la pantalla se pueda actualizar con una isla dinámica, y por tanto al final lo que tendremos será el mismo panel con al ceja tradicional desde los iPhone X y hasta la irrupción del iPhone 15.

Sobre lo que se espera del futuro iPhone 17e, tendremos como gran novedad el nuevo procesador Apple A19, el mismo que han estrenado los iPhone 17 el pasado mes de septiembre, y por tanto convirtiéndose en uno de los móviles más potentes de 2026 gracias a este chip de Apple. Por lo demás no se esperan más novedades, ya que la verdad es que el iPhone 16e ha supuesto toda una revolución respecto de lo que nos ofrecían los iPhone SE.

Sus grandes novedades fueron una pantalla más grande de 6,1 pulgadas. Así como una cámara mejorada, con el mismo sensor principal del iPhone 16. También estrenaba por primera vez en el modelo barato el Face ID, deshaciéndose del Touch ID. Sin duda el gran atractivo de este teléfono seguirá siendo su precio, que como sabéis es de apenas 700 euros. No es un móvil barato, pero comparado con el resto de la gama de iPhone es evidente que es la mejor forma de introducirse en el universo de los iPhone.