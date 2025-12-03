El útil gesto que debes conocer de tu Samsung Galaxy Watch

La nueva versión del sistema operativo de los relojes Samsung está llegando de forma paulatina. One UI 6 Watch viene cargado de novedades, entre la que se encuentra la posibilidad de controlar el reloj juntando los dedos dos veces. A continuación, te contamos en qué consiste y qué podemos hacer con este nuevo gesto.

Junta tus dedos y controla el reloj

Gracias a los gestos y los controles hápticos, cada vez es más fácil controlar nuestros dispositivos, sobre todo sin la necesidad de tocar la pantalla. Una de las novedades que incluye la nueva versión del sistema operativo de los Samsung Galaxy Watch, permite llevar a cabo una serie de acciones, sin necesidad de tocar la pantalla del móvil, simplemente haciendo un sencillo gesto con nuestros dedos.

Activando juntar los de dedos dos veces | TecnoXplora

Para comenzar a usarlo es necesario activarlos previamente, para ello, debemos acceder a la app del reloj, Wear desde nuestro teléfono móvil y seguir los siguientes pasos:

y seguir los siguientes pasos: En la pantalla principal, selecciona “ajustes del reloj”

Selecciona entre las opciones “botones y gestos”

Donde debemos pulsar el botón junto a la opción “juntar los dedos dos veces”

Una vez activado, en la pantalla del reloj aparecerá el icono de juntar los dedos que nos indique que esta función está disponible.

De manera que cuando recibamos una llamada o suene una alarma, podremos realizar este gesto para responder o desactivarla. También podemos desplazarnos por las notificaciones, sacar fotos o controlar la música, qué escuchar, entre otras cosas. Con el sencillo gesto de juntar los dedos dos veces podremos controlar todas estas opciones. Este consiste en juntar dos veces el dedo índice y el pulgar de la mano en la que llevamos puesto el reloj. Cada vez que esté disponible este gesto en la pantalla aparece el icono, azul con la flecha en la parte inferior de la pantalla del reloj. Un gesto que debemos practicar para ejecutarlo de forma eficiente.

Un gesto que se une a otros que podemos añadir a los que ya los disponibles con los que podíamos ir a las aplicaciones recientes, pulsando la pantalla dos veces el botón de inicio, sacudir el reloj para descartar las llamadas. O TocToc, para activar rápidamente la función que hayamos predeterminado previamente, como encender la linterna o cualquiera aplicación que seleccionemos del listado de aplicaciones compatibles.

Una funcionalidad cuya principal misión es la interacción sin contacto, como evolución de la interfaz de usuario. El proyecto gestos universales, en el que Samsung ha estado trabajando, y con el cual se pretende mejorar la accesibilidad aprovechando los sensores de movimiento como el giroscopio y el acelerómetro. Esto hace posible distinguir con presión entre el movimiento de pellizco o el toque de dedos, así como el propio movimiento de la muñeca. Sin la necesidad de amplios movimientos o hacer uso de la mano libre, con un discreto y rápido movimiento. Al mismo tiempo que podemos personalizar las acciones que podemos llevar a cabo en cada momento, de manera que el gesto del acceso directo se adapte a las necesidades del usuario.