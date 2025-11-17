El Samsung Galaxy A27 ya está en camino

La gama media de Samsung está moviéndose de nuevo, si hace unos días os contábamos lo último de los modelos más avanzados que prepara Samsung para esta, ahora llega el turno del que será uno de los modelos más asequibles. Hablamos del Samsung Galaxy A27, que ocupará el segundo escalón de la gama, y que nos ofrecerá una excelente relación de prestaciones y precio. Ahora hemos conocido los primeros detalles de su desarrollo, y, por tanto, ya lo podemos ubicar en la hoja de ruta de los coreanos.

Ya está en marcha

La información proviene del medio Galaxy Club, que ha detallado que este nuevo Samsung Galaxy A27 llegará de la mano del Samsung Galaxy A37 y Samsung Galaxy A57, por lo que parece que los coreanos están preparando este potente trío para revitalizar su gama media de smartphones. Lo único que conocemos ahora es básicamente esto, que el teléfono ya es una realidad en la hoja de ruta de Samsung y que su desarrollo se ha iniciado recientemente.

Algo que tiene sentido si tenemos en cuenta que su predecesor se lanzó el pasado mes de marzo, lo que quiere decir que deberíamos esperar más o menos para ese mes del próximo año 2026 el lanzamiento de este nuevo modelo. Sobre sus especificaciones, no se sabe nada a ciencia cierta, ya que de momento no se ha filtrado nada en este sentido, pero vamos a repasar igualmente la ficha técnica de su predecesor para hacernos una idea de dónde podría mejorar su sucesor.

Este contaba con una pantalla de 6,7 pulgadas, con tecnología Super AMOLED, a pesar de ser un móvil asequible. Su tasa de refresco es de 120 Hz, mientras que su resolución es Full HD, no creemos que en este aspecto van a haber cambios. En cuanto al rendimiento, el terminal se estrenaba con procesador Exynos 1380, por lo que en este aspecto es probable que estrene uno mejor, como por ejemplo, un Exynos 1480, o incluso que pase a un Snapdragon 6 o un MediaTek Dimensity 6300 o similar.

La cámara de fotos de su predecesor ofrecía tres sensores, siendo el principal de 50 megapíxeles, el ultra gran angular de 8 megapíxeles y el macro de 2 megapíxeles. Aquí apostamos por un ultra gran angular de 13 megapíxeles, y quién sabe si la desaparición del modelo macro, pero esto último es más improbable. Delante, su sensor es de 13 megapíxeles, una resolución más que suficiente.

La batería tiene una capacidad de 5000 mAh, lo normal en este tipo de móviles, y siendo Samsung no creemos que aumente de capacidad. La carga rápida de 25 W sí podría tener una cierta mejora, quizás hasta los 33 W, no creemos que alcance los 45W. Y por supuesto hará su debut con Android 16 y One UI 8. Un móvil al que, por tanto, le deberían quedar por delante todavía varios meses de desarrollo, y que podría llegar al mercado con un precio de entre 200 y 300 euros.