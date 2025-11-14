El vivo X500 al descubierto: se han filtrado sus principales características

El fabricante asiático ha conseguido hacerse un hueco en el sector en tiempo récord, gracias a un catálogo de lo más competo y con una relación calidad - precio difícil de igualar. Ahora, el próximo buque insignia de vivo empieza a perfilarse, y si los rumores no fallan, el salto generacional será mayor de lo que cabía esperar con el vivo X500.

Si bien es cierto que la gama vivo X300 acaba de aterrizar en España, ya se han filtrado detalles muy jugosos sobre su sucesor: el vivo X500, un terminal que promete subir el listón en prácticamente todos los apartados clave, desde el panel hasta la autonomía.

¿Y qué pasa con el vivo X400? Pues que todo apunta a que se saltarán este modelo, ya que por superstición el número 4 trae mala suerte en Asia, por lo que pasarán directamente al siguiente modelo.

Ficha técnica del vivo X500

Respecto a las características que se han filtrados, este teléfono apunta maneras. Empezando por la pantalla, el vivo X500 no se va a quedar corto. Se espera un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución de 1216 x 2640 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Hablamos de un apartado multimedia muy completo, y al que seguramente no le faltará soporte HDR.

Nuevo Vivo Y500 Pro | Vivo

En cuanto a potencia, el vivo X500 apostará por lo último de MediaTek: un procesador Dimensity 9600 para brindar la mejor experiencia. Y potencia no faltará, ya que además llega con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno.

El apartado fotográfico, la cámara del vivo X500 apunta maneras. Todo apunta a que presumirá de un sistema de tres cámaras traseras, lideradas por un sensor principal de 200 MP, al que acompañarían una lente teleobjetivo de 50 MP y otra ultra gran angular también de 50 MP. Para la parte frontal, se espera una cámara de 50 MP, más que suficiente para selfies de gran nivel y videollamadas en gran calidad.

Ojo con su batería, ya que será la guinda del pastel. Todo apunta a una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 90 W y carga inalámbrica de 40 W, completando un conjunto que apunta directamente al trono de la autonomía en móviles premium.