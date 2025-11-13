Samsung lanza dos Smart TV portátiles que puedes utilizar en cualquier rincón de tu hogar

Cada vez es más frecuente ver monitores o Smart TV portátiles en nuestros hogares. Es una alternativa extremadamente versátil a monitores y televisores tradicionales, que nos aporta muchas opciones de utilización diferentes a las habituales. Su secreto radica en la batería con la que cuentan, y que permite utilizarlos sin necesidad de mantenerlos conectados a un enchufe, estos nos brindan la máxima flexibilidad a la hora de disfrutar de nuestros contenidos, tanto dentro como fuera de casa.

Nuevos monitores Movingstyle

Se trata de dos televisores, o monitores, como queramos denominarlos, que cuentan con una peana, donde se integra una batería que permite mantenerlos encendidos sin enchufe. Se trata de dos modelos que cuentan con paneles de 27 y 32 pulgadas, por lo que se pueden utilizar en cualquier rincón gracias a su tamaño compacto, pero que a la vez permite disfrutar de contenidos a una escala grande.

Estas pantallas pueden permanecer encendidas hasta tres horas con una carga completa, suficiente para ver una o hasta dos películas sin interrupciones, o tres capítulos de nuestra serie favorita. Por lo que cuando haga bueno, puedes sacar este televisor a tu jardín y disfrutar de él en cualquier rincón. Decimos que son Smart TV porque ambas cuentan con el sistema operativo One UI Tizen, que es básicamente el mismo de las Smart TV de los coreanos.

Por lo que podemos reproducir contenidos desde las apps instaladas en ellas, y hacer lo mismo que con cualquier televisor de la marca. Además, según Samsung, recibirán siete años de actualizaciones de sistema, lo que garantiza que estas pantallas están preparadas para funcionar a pleno rendimiento durante mucho tiempo. Otro aspecto que las hace únicas es que el panel de pantalla es táctil, por lo que también podemos utilizarlas como si de una tableta de grandes dimensiones se tratara.

Estas cuentan con imagen compatible con HDR10+, así como Motion Xcelerator 120Hz para imágenes mucho más suaves en cualquier situación. Viene con conectividad Wifi, USB tipo C, así como HDMI, para poder introducir vídeo de otras fuentes. También podemos duplicar la pantalla desde nuestro teléfono y sin cables. El sonido Dolby Atmos nos brinda un aspecto sonoro inmersivo a pesar de su formato peculiar.

La peana de estos televisores cuenta con ruedas para que sea sencillo transportarla por toda la casa. Con ello no hace falta tener varios televisores, sino que podemos ir rotando por toda la casa. El soporte de la peana se puede ajustar en altura, para que siempre se encuentre en la posición adecuada. Además, el soporte nos permite girar la pantalla, para disfrutar de ella tanto en horizontal como en vertical, incluso podemos utilizar la peana incorporada para ponerla sobre cualquier superficie.

El precio con el que llegan al mercado es de 1199 dólares para la versión de 27 pulgadas, que además es táctil. El modelo de 32 pulgadas tiene un precio más accesible de 699,99 dólares, pero no es táctil. DE momento se han lanzado en Estados Unidos.