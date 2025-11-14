Qué ofrece Samsung Vision AI Companion, la mejora que está llegando a sus televisores

A la hora de implementar inteligencia artificial a sus dispositivos, Samsung no tiene rival. Ya hemos visto todo lo que ofrece Galaxy AI, además de Samsung Vision AI, su versión para Smart TV.

Ahora, Samsung vuelve a mover fich con su nueva apuesta, Samsung Vision AI Companion. Ojo, que en este caso estamos ante un salto claro hacia el futuro del televisor como centro de control inteligente del hogar, uniendo inteligencia conversacional, búsquedas visuales y personalización total sin que tengas que apartar la vista del contenido que estás viendo.

Además, Samsung Vision AI Companion ya está empezando a llegar a los televisores de su gama 2025. Por lo que si tienes un televisor de Samsung, es posible que ya puedes disfrutar.

Qué ofrece Samsung Vision AI Companion

Si has probado a usar comandos de voz en un televisor, sabrás que son muy limitados, ofreciendo una interacción muy básica. En cambio, Samsung Vision AI Companion vitamina a su asistente para ofrecer una interacción natural, fluida, con capacidad para entender el contexto, seguir el hilo de una conversación y mostrar respuestas visuales en pantalla sin interrumpir lo que estás viendo.

Todo gracias a una versión renovada de Bixby y la integración de varios modelos de lenguaje de última generación, entre ellos Microsoft Copilot y Perplexity. Por lo que, está claro que ofrecerá una experiencia a la altura de los más exigentes.

Samsung Vision AI Companion | Samsung

Y ojo, que la interacción es tan sencilla como pulsar el botón de Bixby en el mando a distancia. Puedes pedir una receta y el televisor te mostrará una selección de vídeos paso a paso. O puedes consultar la previsión del tiempo, pedir recomendaciones de películas navideñas o preguntar por actores mientras ves una serie.

En resumen, Samsung Vision AI companion está diseñado para conversaciones reales, sin comandos forzados, y con respuestas que van acompañadas de imágenes, vídeos o resultados personalizados, dependiendo del caso.

Además, ofrece servicios que te harán disfrutar de la mejor experiencia. Por ejemplo, Live Translate ofrece traducción en tiempo real de los diálogos en pantalla. Por otro lado tenemos AI Gaming Mode, un sistema que ajusta automáticamente la imagen y el sonido para mejorar la experiencia de juego. Y con Generative Wallpaper, puedes convertir tu tele en una galería dinámica que cambia según tu estado de ánimo o el ambiente que quieras crear. Disponible en 10 idiomas, entre ellos el español, si tienes un televisor Samsung de 2025, prepárate porque el futuro ya está aquí.