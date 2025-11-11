Los Oppo Reno 15 y 15 Pro se quedan sin secretos

Oppo no para, si hace apenas un par de meses lanzaba los Reno 14 en nuestro país, ahora la firma está muy cerca de hacer lo propio con su sucesor, aunque en este caso en China. La firma asiática tiene a punto a la nueva gama media, que será especialmente potente, como es seña de este modelo, y a cambio podremos hacernos con ella con un precio bastante ajustado. Unos teléfonos que ahora se han filtrado al completo antes de presentarse en aquel país, desvelándose sus principales virtudes.

Todo lo que ahora sabemos de ellos

La información que se ha filtrado ahora tiene origen en la web de la operadora China Telecom, donde se han detallado todas sus características. Empezando por el modelo estándar, el Oppo Reno 15. Un teléfono que cuenta con una pantalla con diagonal de 6,32 pulgadas, con tecnología OLED, así como resolución de 2640 x 1216 píxeles. Su tasa de refresco es de 120Hz, por lo que contará con una pantalla de primer nivel.

Su rendimiento dependerá del potente procesador MediaTek Dimensity 8450, que es de los más potentes de la gama media premium. Y en cuanto a la cámara, presumirá de un gran sensor principal, de 200 megapíxeles de resolución. Contará también con un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como un telefoto de 50 megapíxeles. Delante, también presumirá de una cámara de 50 megapíxeles para selfies, en total, contará con 350 megapíxeles nada menos. Su batería será muy grande, con una capacidad de nada menos que 6200mAh, algo más grande que la de su predecesor.

Por otro lado, el Oppo reno 15 Pro llegará con una pantalla más grande, de 6,78 pulgadas, con tecnología OLED y tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador será el mismo del modelo estándar, por lo que compartirán potencia. Además, la batería ofrecería una capacidad algo mayor, de 6300 mAh. Sobre la cámara de fotos del modelo Pro hay dudas.

Ya que se espera que sea bastante similar a lo que hemos conocido del modelo estándar, pero no detallan tampoco cuáles serán sus diferencias. Si nos basamos en las configuraciones de este tipo de modelos, lo normal es que mejore sobre todo en el sensor telefoto, que seguramente pueda ser un telefoto de periscopio, incluso de mayor resolución y capacidad de magnificación.

Volviendo a la pantalla, ambos teléfonos contarán con biseles ultradelgados de tan solo 1,15 mm, y el panel será totalmente plano, por lo que no hay que esperar curva alguna. También se han filtrado los colores disponibles, que serían Aurora Blue, Canele Brown, y Starlight Bow en el Oppo Reno 15. Y Canele Brown, Starlight Bow y Honey Gold en el modelo Pro de los Reno 15.

Por supuesto, estrenarán Android 16 como sistema operativo, bajo la última versión de la capa ColorOS de Oppo. Unos teléfonos que están a la vuelta de la esquina, de hecho se espera que sean presentados el próximo lunes 17 de noviembre en China y van a acaparar todas las miradas entre los móviles de gama media premium.