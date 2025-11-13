El Samsung Galaxy TriFold será extremadamente delgado, y algo desconcertante

Una de las fuentes más fiables cuando hablamos de Samsung, Evan Blass, ha desvelado hoy gran parte de la ficha técnica del futuro Samsung Galaxy Z TriFold, un móvil plegable que contará con tres paneles en su pantalla plegable, y que, por tanto, supondrá el primero de la marca coreana en un modelo de este segmento. Un teléfono que lleva ya tiempo listo para ser comercializado, y que según sus creadores, no ha encontrado el momento idóneo para hacerlo.

Y es que desde Samsung ven que es un producto de nicho, y que quizás no tenga la demanda suficiente como para un lanzamiento masivo, de ahí las reservas y la poca prisa que se están dando en lanzarlo al mercado. Ahora conocemos sus detalles más interesantes, y desde luego ha habido un aspecto que nos ha parecido especialmente llamativo.

Lo que nos detiene reservado el esperado plegable triple

Lo primero que ha desvelado este filtrador es que el nuevo plegable de Samsung se denominará finalmente Samsung Galaxy Z TriFold, un nombre coherente con lo que nos ofrece y la gama a la que pertenece, al contar con tres paneles que se pliegan sobre sí mismos. Una pantalla que será especialmente grande, cuando se despliega, tal y como confirma el filtrador.

Y es que una vez desplegada, esta sería de nada menos que 10 pulgadas. Mientras que delante, la pantalla secundaria tendría un tamaño de 6,5 pulgadas. El brillo de la pantalla externa sería de 2600 nits, mientras que el de la interna sería de 1600 nits. Algo que nos ha desconcertado bastante es el grosor de este teléfono. Y es que por un lado, de convertirse en realidad, algunas zonas de este teléfono serán extremadamente delgadas, y eso es lo que nos desconcierta, solo en algunas zonas.

Porque el filtrador no ha desvelado un grosor tipo único para todo el teléfono cuando este se encuentra desplegado. Sino que cada una de las tres secciones del teléfono contará con un grosor diferente. Estos serán de 3.9, 4.0 y 4.2mm. Algo que desde luego no es lo habitual, y que desde luego nos intriga bastante ver cómo se cristaliza con el teléfono en las manos. Desde luego un grosor de 3,9mm en un smartphone, por muy TriFold que sea, nos parece algo salvajemente delgado.

Por tanto parece que este teléfono será especialmente delgado en general comparado con otros smartphones, incluso plegables, que suelen ser de por sí más compactos en este sentido. La cámara de fotos de este plegable no escatimará resolución, ya que contará con 200 megapíxeles nada menos. Y la batería nos ofrecerá una capacidad bastante elevada para tratarse de un plegable, de 5437mAh, aunque hay que tener en cuenta que debe alimentar a cuatro pantallas en total.

Si entendemos que cada una de las secciones es una pantalla para este teléfono. Por último, parece que contará con un procesador Snapdragon, aunque no desvela cuál. Todos pensamos en el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, pero podría ser perfectamente el de la anterior generación, este teléfono lleva listo bastante tiempo de hecho.