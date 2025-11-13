Motorola Edge 70 vs iPhone Air: batalla de móviles ultradelgados

Estos dos smartphones se encuentran entre los lanzamientos más interesantes de este otoño, Aunque ambos dispositivos apuestan por el diseño compacto y ultra delgado, su gran diferencia la encontramos en su esencia y gama, la cual es muy diferente. A continuación, te ofrecemos una comparativa de ambos modelos.

Motorola Edge 70 vs iPhone Air

Los recién llegados al mercado son similares en lo que aspecto se refiere, ya que se encuentran entre los móviles más delgados. Más allá de esta similitud, son muchos los aspectos que los separan. Estas son las características que definen a cada uno de ellos. Hemos comenzado hablando de su principal característica, su diseño ultra delgado, en el caso del Motorola Edge 70, el grosor de su carcasa es de 5,99 mm y con un peso de 159 gramos, podemos decir que se trata de un móvil ligero y muy compacto. En el caso del iPhone Air, cuenta con un grosor de 5,6 mm, aunque es algo más delgado que el Motorola, su peso llega hasta los 165 gramos.

El nuevo Motorola Edge 70 | Motorola

En lo que respecta a la pantalla ambos son similares, la gran diferencia se encuentra en en el panel super retina XDR de 6,5 pulgadas con tecnología ProMotion, HDR de 120 MHz que monta el iPhone. Mientras que el Edge 70, cuenta con pantalla pOLED de 6,7 pulgadas, con tasa de refresco superior de 144 MHz, lo que le ofrece un desplazamiento ultrarrápido ideal para gaming.

iPhone Air | Apple

En cuanto a la capacidad de carga y baterías, claramente toma la delantera el Motorola Edge 70 con una batería con capacidad de 4800 mAh y carga rápida a 68W. Mientras que el iPhone Air nos ofrece batería de 3149 mAh con carga rápida estándar de Apple, aunque no alcanza la misma velocidad de carga que el Motorola ni de lejos. Ambos cuentan con carga inalámbrica.

Donde realmente destaca el nuevo iPhone frente a su competidor es en el procesador, gracias al Apple A19 Pro, un chip diseñado por Apple para ofrecer el máximo rendimiento. El cual es superior al Snapdragon 7 Gen 4 en casi todos los aspectos como CPU y GPU. Aunque este último ofrece al usuario una experiencia fluida con altas capacidades para la IA moderna. Eso sí, esto influye en el precio final, que en el caso del Motorola es más de 500 euros inferior.

En lo que respecta a memoria RAM, en este aspecto claramente destaca el Motorola Edge 70, el cual nos ofrece la posibilidad de elegir entre 12 o 16 GB, mientras que el iPhoneAir solo cuenta con 8 GB a priori, porque Apple nunca lo desvela oficialmente. Algo más igualados están en lo que a almacenamiento interno se refiere, donde encontramos configuraciones que van desde los 256 y 512 GB, en el caso de Motorola, mientras que Apple nos ofrece la posibilidad de elegir además opciones de 128 GB y hasta 1 TB de almacenamiento.

Lo mismo sucede si analizamos las cámaras de ambos dispositivos, las cuales son bastante similares mientras que el Edge 70 nos ofrece una cámara frontal de 50 megapíxeles OIS y ultra gran angular de 13 MP con campo de visión 360, el iPhone Air, monta sensor de 48 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con el mismo campo de visión.

El iPhone Air llega con iOS 26 como sistema operativo, mientras que el Motorola hace lo propio con Android 16. Estamos ante dos móviles muy delgados, pero bastante diferentes entre sí. Sobre todo porque el iPhone es un móvil de alta gama, y el Motorola un gama media premium. Y eso se nota en el precio, de 799 euros en el Motorola, y de 1219 euros en el iPhone Air. Son dos móviles sobrados de potencia en sus respectivas gamas, pero depende de nuestro bolsillo que optemos por uno u otro.