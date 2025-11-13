Valve lanza Steam Machine, una "Steam Deck" de sobremesa

Valve no se conforma con tener en su gama de productos a la consola portátil más popular del mercado, la Steam Deck, sino que quiere llevar esta experiencia también a los salones de todo el planeta, para competir de tú a tú con nada menos que Xbox, Playstation o Nintendo Switch. Este nuevo dispositivo es básicamente una Steam Deck, pero con un facto de forma de sobremesa, de videoconsola tradicional. Un cubo que nos permitirá jugar en nuestro televisor a nuestra colección de juegos en la biblioteca de Steam, que para muchos es realmente extensa.

Los juegos de Steam en pantalla grande

Una consola que se caracteriza por contar con el mismo sistema operativo de la portátil, SteamOS, y que, por tanto, está optimizada para entrar directamente en nuestra biblioteca, elegir juego, instalarlo y jugarlo al instante. Su diseño es bastante minimalista, es una consola compacta, con forma de cubo, y que mide tan solo 16 centímetros, por lo que podemos colocarla en cualquier rincón del mueble de la TV, y además darle un toque moderno al entorno.

Cuenta con una tira LED incorporada que sirve también de indicador para el progreso de las descargas, así como un sistema de notificación. La nueva consola se puede personalizar fácilmente con carcasas intercambiables, que le dan un aspecto adaptado a cualquier entorno, más serio, elegante, o eminentemente gaming. La consola es al fin y al cabo un PC; y si queremos, podemos instalarle Windows sin problema, para utilizarlo como un ordenador tradicional.

La CPU de este nuevo Steam Machine es un AMD semipersonalizado con arquitectura Zen 4 de 6 núcleos y 12 subprocesos, mientras que la GPU cuenta con arquitectura semipersonalizada RDNA3 de AMD con 28 CU. Van acompañados de 16GB de memoria RAM DDR5, así como de 8GB de VRAM GDDR6, por lo que puede ejecutar juegos Triple AAA localmente sin el más mínimo problema, ya que su potencial es el que esperamos de una Steam Deck, pero adaptado a pantallas grandes.

Hay dos variantes, en ambos casos, con almacenamiento SSD NVMe, que cuentan con 512GB o 2TB de capacidad. Una consola que puede reproducir los juegos en resolución 4K a 240Hz, o incluso en 8K a 60Hz, es compatible con HDR, FreeSync y daisy chain mediante DisplayPort 1.4. Con HDMI 2.0 ofrece resolución hasta 4K a 120 Hz y HDR, FreeSync y CEC. Viene con dos puertos USB A 3.2, y dos USB A 2.0, mientras que hay un puerto USB tipo C 3.2.

La tira LED cuenta con 17 luces RGB configurables individualmente. Su peso es de 2,6 kg. Una consola ideada para ser utilizada con el nuevo Steam Controller, el mando de Valve con el que podemos disfrutar tanto de juegos clásicos de consola como de PC, que necesiten por ejemplo control mediante ratón. Además, con esta consola podemos transmitir juegos a otros dispositivos de Valve, como Steam Deck o las nuevas gafas Stream Frame. Todos ellos, incluyendo la nueva consola de sobremesa, se lanzarán a comienzos de 2026. Y de momento no se sabe nada acerca de su precio. Basándose en como está el mercado, esperamos que se mueva entre los 400 y 600 euros.