La NASA retrasa el lanzamiento del cohete New Glenn 2 de Blue Origin por la tormenta solar

La NASA ha retrasado el lanzamiento del cohete New Gleen 2 de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, debido a la tormenta solar que afecta esta semana a la Tierra.

La empresa ha informado de que el nuevo satélite Glenn está listo para su lanzamiento. Sin embargo, debido a la elevada actividad solar y sus posibles efectos en la nave espacial Escapade, la NASA pospone el lanzamiento hasta que mejoren las condiciones meteorológicas espaciales.

El lanzamiento de la segunda misión del New Glenn se ha programado para este jueves 13 de noviembre, con una ventana de lanzamiento de 19:57 a 21:25 horas (horario UTC).

El cohete se lanzará desde el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y enviará las naves gemelas Escapade de la NASA a Marte.

Este lanzamiento respaldará los objetivos científicos de Escapade mientras las naves avanzan en su viaje al Planeta Rojo. A bordo también se encuentra una demostración tecnológica de Viasat en apoyo del Proyecto de Servicios de Comunicaciones de la NASA.