Nokia tiene a punto un nuevo móvil básico ultra resistente

Si hace unas horas os contábamos que HMD estaba a punto de presentar un nuevo móvil cruce de smartphone y tonto, ahora conocemos que uno de los modelos más populares de Nokia en los últimos años, el rugerizado Nokia 800, podría tener una segunda generación después de más de un lustro de silencio en este segmento. Parece que el mercado de los móviles básicos sigue conservando su nicho, que poco a poco va siendo más grande.

Un nuevo Nokia 800 Tough resistente y básico

Al menos eso es lo que asegura la cuenta de HMD MEMEs, que ha publicado el lanzamiento de una segunda generación de este teléfono básico, que tenía en su perfil ultra resistente a su principal punto de venta. Lo ha hecho junto a una imagen del modelo original, y eso sí, con las que serán sus dos grandes novedades, al menos a nivel técnico.

Y es que esta nueva generación ya contará por fin con un conector USB tipo C, como hemos visto en los últimos modelos tanto de Nokia como de HMD, así como con un sistema operativo que hace tiempo no veíamos en un teléfono de la marca. Hablamos de KaiOS 3.1, ese sistema operativo básico, pero con las apps de Google, como Maps, el buscador o Gmail, así como aplicaciones como WhatsApp.

Por tanto será un móvil tonto, pero menos de lo habitual desde luego. Es curioso como decimos que vuelvan a utilizar KaiOS, aunque mucho nos tememos que se trate de la versión india del teléfono, y que cuando llegue a Europa, ya que seguramente lo hará, lo haga con el tradicional sistema S30+ de Nokia, el que llevan utilizando ya prácticamente una década. Sería una gran novedad que apostaran por KAiOS aquí también, pero lo dudamos bastante.

Recordemos que el Nokia 800 Tough se presentó en septiembre de 2019, por lo que ya hace más de seis años de aquello. Un teléfono que llegaba con una gran resistencia como gancho. Sobre todo por su certificación de grado militar MIL-STD-810G, que certifica que el teléfono es resistente a caídas, así como a temperaturas extremas. Un teléfono que en su momento ya contaba con KaiOS como sistema operativo.

Tenía una pantalla de 2.4 pulgadas, al estilo del resto de la gama de móviles tontos de Nokia, con resolución de 320x240 píxeles. Su procesador era un Snapdragon 205, mientras que llegaba con conectividad Wifi de 2.4GHz. Sin duda, además de su gran resistencia, la conectividad 4G y la inclusión de apps inteligentes era uno de sus grandes atractivos. Además llegaba con una batería bastante grande para estos móviles, de 2100 mAh. Si mañana se espera el nuevo HMD Touch 4G, no hay que descartar que en el mismo evento se lance este teléfono. Lo sorprendente es que utilice de nuevo la marca Nokia, de la que HMD tiene la licencia solo hasta la próxima primavera.