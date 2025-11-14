Si estás harto de que falle la cobertura de tu móvil, estos son los trucos simples para mejorarla

Perder cobertura en el móvil puede ser frustrante, especialmente cuando necesitamos hacer una llamada o conectarnos a Internet. Sin embargo, existen medidas simples que pueden mejorar notablemente la señal sin necesidad de recurrir a soluciones costosas.

Una de las primeras recomendaciones es cambiar de ubicación: acercarse a una ventana o salir a un espacio abierto ayuda a evitar que muros gruesos, sótanos u otras estructuras bloqueen la señal. También conviene alejarse de aparatos que generan interferencias, como hornos microondas, routers o equipos electrónicos.

Otra acción útil es reiniciar el dispositivo o activar y desactivar el modo avión. De este modo, el móvil se conecta de nuevo a la antena más cercana y puede recuperar la cobertura. Mantener actualizado el sistema operativo también resulta clave, ya que las nuevas versiones suelen corregir fallos y optimizar la conectividad.

Existen además soluciones prácticas como activar las llamadas vía Wi-Fi cuando hay una buena red inalámbrica disponible, cambiar la posición en la que se sostiene el teléfono o incluso retirar la funda para evitar bloqueos en la antena. En casos donde la señal sigue siendo insuficiente, la instalación de un repetidor o amplificador puede marcar la diferencia.