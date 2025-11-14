El Moto G76 se filtra mostrando su esencia de auténtico gama media

Estamos conociendo en los últimos días un buen número de móviles de Motorola, sobre todo de la gama media, y más que van a ir llegando. Al menos eso es lo que nos indican las últimas filtraciones que vamos conociendo como consecuencia de la propia actividad oficial de los dispositivos. En este caso es el Moto G67 de Motorola el que ha pasado por un test de rendimiento para desvelarnos, o más bien confirmarnos, uno de sus componentes más importantes, como es su procesador. Además, este dato es algo que tiene bastante que ver con lo que se especulaba de este modelo respecto de su origen chino.

Pasa por el test de Geekbench

El paso por este test de rendimiento nos ha desvelado cuál es el procesador con el que este teléfono va a llegar al mercado. Será concretamente un Snapdragon 6s Gen 4, un procesador de gama media, algo que demuestra que este teléfono estará en la parte más económica de esta gama, por lo que es de esperar que tenga un precio bastante ajustado cuando salga al mercado, probablemente de alrededor de los 200 o 250 euros.

Y es que se espera que este teléfono llegue a Europa, y lo haga como una versión occidental de un teléfono que ya se había lanzado previamente en China. Como es el Motorola G100s, un teléfono al que sería idéntico este nuevo G76. Por tanto, de ser así, y el procesador ya nos indica que puede serlo perfectamente, ya sabríamos todas sus especificaciones antes de llegar al mercado occidental.

Este teléfono, el Motorola G100s, se lanzó a comienzos de este mes de noviembre, hace un par de semanas. Y llegaba con una pantalla de 6,72 pulgadas, y una resolución Full HD. Esta tiene una tecnología LCD, y tasa de refresco de 120Hz. Además del procesador que hemos visto en el test de rendimiento, llegaría con 8GB de memoria RAM y hasta 256GB de almacenamiento interno.

La cámara de este teléfono tiene dos sensores, uno de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es de 8 megapíxeles ultra gran angular. Delante, la cámara para selfies tiene una resolución de 8 megapíxeles. En cuanto a la batería, sí que tendremos una enorme capacidad si hereda la del G100s, porque este llegó al mercado con una de nada menos que 7000mAh, y una carga rápida de 30W.

Por tanto todo hace indicar que este teléfono que ha pasado por Geekbench será la versión global del lanzado en China hace unas semanas. Es de esperar que llegue pronto a Europa, no sería extraño que lo haga antes de acabar el año, justo para las Navidades. La gama G no para de crecer, y este es un gran ejemplo de que Motorola sigue apostando por ella con fuerza.