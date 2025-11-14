POTENTE CÁMARA DE PERISCOPIO
El Huawei Mate 80 Pro+ tendrá una cámara de fotos única
El nuevo tope de gama de Huawei está un poco más cerca, y ahora sabemos que su cámara tendrá una configuración única.
Publicidad
La competencia por lanzar al mercado el móvil con la cámara de fotos más completa no deja de crecer. En los últimos meses hemos visto cómo los sensores de periscopio se han convertido en una auténtica tendencia del mercado, y no hay tope de gama que no cuente con uno de ellos en su ficha técnica. Ahora bien, Huawei quiere doblar la apuesta, nunca mejor dicho, ya que parece que su próximo móvil de alta gama podría contar con una de las mejores cámaras del mercado, sobre todo en cuanto a sensores de teleobjetivo se refiere.
¿Cómo va a ser este Huawei Mate 80 Pro+?
Ha sido el filtrador más popular en China, Digital Chat Station, quien ha desvelado el rasgo más característico del próximo buque insignia de Huawei. Y es que este contará no con un sensor de periscopio, sino dos, algo desde luego al alcance de pocos móviles, por no decir ninguno. Cada uno de estos sensores de periscopio tendría una resolución de 50 megapíxeles, por lo que además contarán con mucha resolución, y, por tanto, unos resultados notables.
Uno de estos sensores contará con una distancia focal media, mientras que la otra tendrá un Zoom más largo, por lo que ambos se complementarán a la perfección con un potencial único en el mercado. Además de estos dos sensores, la cámara contaría con un sensor principal de 50 megapíxeles también. Las informaciones que llegan de China apuntan a que este nuevo teléfono de Huawei contará con un nuevo procesador Kirin, que será capaz de brindar cargas con potencia de 100W a su batería.
También se ha especulado con que una de las versiones de este teléfono contaría con un ventilador de enfriamiento activo, algo que sin duda podría aportar un extra de refrigeración que es muy difícil de encontrar en móviles de tanta exigencia de rendimiento. De momento no se sabe mucho más de este teléfono, pero es evidente que con lo que ahora sabemos podemos hacernos una idea de lo que busca ofrece la firma a sus seguidores, el móvil con más potencial a la hora de hacer fotos en formato retrato o ampliando la escena.
Y es que los sensores de periscopio están de moda, es algo innegable. Los móviles con estos sensores son capaces de ofrecernos fotografías que en algunos casos pueden llegar a tener una calidad semi profesional. Y es que uno de estos sensores puede proporcionar efectos de retratos naturales, con un desenfoque realista que no necesita de filtros o postprocesados de IA para mostrar tal y como lo es en realidad.
Pues si ya cuenta con dos de estos sensores, podemos imaginarnos el poderío que pueden atesorar a la hora de hacer este tipo de fotografías. No obstante, seguimos echando en falta en estos teléfonos de Huawei al sistema operativo Android y su Play Store, que desde hace seis años no pueden integrar de fábrica por el veto de Estados Unidos. A pesar de ello la firma se ha rehecho en China, donde ya es líder en ventas. No es así en occidente, donde hace tiempo desapareció del Top 5 de principales fabricantes, y sus ventas son bastante residuales. Aun así, el interés por sus móviles sigue siendo muy elevado en el mercado global.
Publicidad