Alerta por estafa que suplanta a Iberdrola e instala el malware Grandoreiro

Las autoridades de ciberseguridad han alertado sobre una nueva estafa de tipo phishing que está suplantando a la empresa Iberdrola. En los correos maliciosos, los delincuentes informan al destinatario de que su factura ya está disponible y le muestran un importe elevado para generar alarma.

Estos mensajes incluyen un enlace que supuestamente lleva al "Área Cliente" de Iberdrola. Al hacer clic, se descarga un archivo con extensión .iso que instala el malware Grandoreiro. Este software malicioso está diseñado para robar contraseñas bancarias, datos financieros y otra información sensible.

Iberdrola | La Sexta

Para protegerse, se aconseja revisar el remitente del correo (que debe coincidir con el dominio oficial de Iberdrola), y estar atento a saludos impersonales o importes desproporcionados. Si has hecho clic en el enlace o descargado el archivo, se recomienda aislar el dispositivo de la red, ejecutar un análisis con un antivirus actualizado o, en casos graves, formatear el equipo. También es importante conservar evidencias del ataque (como capturas de pantalla) para facilitar una posible denuncia.