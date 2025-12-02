El nuevo Realme GT 8 Pro llega a España con cámara RICOH GR y mucha potencia

Realme ha lanzado en España su nuevo tope de gama, el Realme GT 8 Pro, un teléfono que viene a competir directamente en el segmento de las cámaras de fotos más avanzadas, gracias a la colaboración de larga duración con RICOH, una de las firmas de fotografía más prestigiosas del mundo desde hace décadas. Algo que le permitirá competir en el espectro de los móviles con cámaras más avanzadas, como las de Leica o Hasselblad.

Precio y disponibilidad

El nuevo Realme GT 8 Pro llega a España en dos versiones, que son las siguientes. De 16 GB RAM + 512 GB almacenamiento por 1.099€. Mientras que la de 12 GB RAM + 256 GB almacenamiento tiene un precio de 999€. Si los compramos antes del 6 de enero de 2026 nos los llevamos con descuento de 100 euros cada uno. Por tanto, se quedarían respectivamente en 999 y 899 euros, lo que no está nada mal basándose en su espectacular ficha técnica.

Realme GT 8 Pro | Realme

Ficha técnica del Realme GT 8 Pro

Este teléfono sin duda llega con unas especificaciones de primer nivel, que en esta ocasión se ven refrendadas sobre todo por la potente colaboración con RICOH GR, que se extenderá a lo largo de los próximos cuatro años. La cámara de este teléfono es ideal para hacer fotos callejeras gracias a su distancia focal comprendida entre las clásicas de 28 mm y 40 mm. Cuenta con el modo Snap Focus, que nos brinda variadas tonalidades de película.

El Realme GT 8 Pro | Realme

Monotone y High-Contrast Black & White, que dan un aspecto único a las fotos que sacamos con este teléfono, y que tienen reminiscencias de la foto clásica de RICOH. Cuando hablamos de fotografía, uno de sus grandes avances lo representa el gran sensor de cámara de 200 megapíxeles.

Este es un teleobjetivo Ultra Clarity, que nos permite disfrutar de un espectacular zoom sin pérdidas de 12x, una cifra increíble dentro de la cámara de un smartphone. El ultra gran angular nos ofrece una resolución de 50 megapíxeles y un campo de visión de 116 grados. Más allá de la cámara, es un móvil muy potente, como lo demuestra que cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Un móvil que además en el apartado de la pantalla nos ofrece una diagonal de 6,79 pulgadas, con resolución QHD+. Esta tiene una tasa de refresco de 144Hz, así como un pico de brillo de 7000 nits. La batería es uno de los grandes atractivos de este teléfono. Y es que ofrece una gran capacidad de 7000 mAh, a la que además acompaña una potencia de carga de 120W, así como de 50W sin cables, lo que sin duda pone de manifiesto lo importante de este aspecto en el teléfono. Llega con Wifi 7, Bluetooth 6, así como NFC, conector USB tipo C o GPS. Y cuenta con Android 16 como sistema operativo, bajo la capa Realme UI 7.0.