Este Redmi Note de Xiaomi está a mitad de precio en el Cyber Monday

Aunque el Black Friday 2025 ya es historia, si nos hemos rezagado a la hora de hacernos con una buena oferta o a la hora de encontrar ese producto que anhelábamos, todavía tenemos una gran oportunidad de evitarlo con el CyberMonday. Esta es una extensión de las ofertas del pasado viernes, y por tanto una manera de poder hacernos finalmente con lo que estábamos buscando. Hoy nos fijamos en un gran smartphone de gama media de Xiaomi, que ahora está nada menos que a mitad de precio.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ a precio de derribo

Concretamente, nos fijamos en el CyberMonday de El Corte Inglés, que nos trae una de las mejores ofertas del día, con un precio para este teléfono que es literalmente la mitad del que tenía cuando se lanzó en nuestro país. Se trata del Xiaomi Redmi Note 13 Pro+.

Redmi Note 13 Pro+ 5G | Xiaomi

Este cuenta con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, y está disponible tanto en color blanco como negro. Pues bien, este se encuentra disponible por 229,90 euros, cuando su precio original en el momento de llegar a España era de 449,90 euros. Sin duda una rebaja importante para uno de los mejores gama media de la marca.

¿Qué nos ofrece?

Este teléfono sin duda es uno de los mejores que podemos comprar en la gama media actualmente, a pesar de que se lanzó a finales de 2023. Hablamos de un teléfono con pantalla AMOLED de gran tamaño, 6,67 pulgadas de diagonal. Mientras su resolución es de 1220 x 2712 píxeles junto a una tasa de refresco de 120Hz. Además es un móvil bastante potente en todas sus vertientes, sobre todo de procesamiento.

Y es que nos ofrece un potente procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Este, como hemos visto, está acompañado de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos de triple presume de un enorme sensor principal de 200 megapíxeles, con un ultra gran angular de 8 megapíxeles, así como un macro de 2 megapíxeles. Delante, la cámara selfie es de 16 megapíxeles.

Uno de los aspectos más sorprendentes de este teléfono lo encontramos en su batería, y no por su capacidad. Sino por la potencia de su carga, que hoy día sigue siendo de las más elevadas, ya que cuenta con 120W. Así, el teléfono puede cargar su batería de 5000mAh al completo en tan solo 19 minutos. Por tanto estamos ante un móvil que a día de hoy cuenta con características de alta gama, a un precio más que razonable. Un móvil que ahora estará actualizándose, o lo hará pronto, a HyperOS 3.

Un teléfono que desde luego es de lo mejor que podemos comprar en este CyberMonday, donde ya las ofertas de este calado no suelen ser tan habituales. Un móvil bueno, bonito y barato que irá sobrado en nuestros quehaceres del día a día.