POCO estrena un móvil casi indestructible: resiste caídas de 3 metros y hasta 72 horas bajo el agua

Sorpresa por parte de POCO, que acaba de presentar al POCO X8, un teléfono móvil con una gran autonomía, pero que destaca especialmente por ser un verdadero todoterreno que aguanta golpes y caídas in despeinarse.

Decir que este teléfono acaba de aparecer en la web de Xiaomi China, y hay programado un evento para el 4 de septiembre en India, por lo que el lanzamiento de este POCO X8 en Europa está casi garantizado.

Un POCO X8 preparado para resistir casi de todo

Comenzando por su diseño, el POCO X8 está disponible en colores negro, blanco y naranja, pero lo que nos interesa es su resistencia. Y la verdad es que este teléfono aprueba con nota para garantizar que aguanta el trote de los usuarios más aventureros.

Para ello, el l POCO X8 cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K frente al agua y el polvo. Según las pruebas realizadas, puede soportar una inmersión en agua dulce a una profundidad de hasta 2 metros durante 30 minutos bajo las condiciones establecidas para su certificación IP68. Además, el teléfono también ha superado una prueba de TÜV SÜD en la que permaneció sumergido a 2 metros durante 72 horas. Así que está claro que este teléfono aguantará carros y carretas.

POCO X8 | POCO

La resistencia frente a las caídas tampoco se queda atrás. El POCO X8 ha conseguido una certificación SGS que acredita su resistencia a caídas desde una altura de hasta 3 metros sobre una superficie lisa de granito en condiciones de laboratorio. Ademñas, la pantalla, además, está protegida mediante Corning Gorilla Glass Victus 2.

Pasando a sus características técnicas, el POCO X8 apuesta por una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K de 2.772 x 1.280 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. El panel alcanza un brillo máximo de 3.500 nits y ofrece una profundidad de color de 12 bits, además de atenuación PWM a 3.840 Hz.

A esto hay que sumarle un procesador Snapdragon 6s Gen 4, acompañado por 6, 8 o 12 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento. El sistema operativo elegido es Xiaomi HyperOS 3, actualizable a HyperOS 4.0.

Y qué decir de su apartado fotográfico. La cámara del POCO X8 no es la más potente, pero tiene algunos detalles muy interesantes. Para empezar, apuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, que se complementa por un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Delante encontramos una cámara de 16 megapíxeles para selfies y videollamadas.

POCO X8 | POCO

Lo interesante es que cuenta con un modo específico para realizar fotografías y vídeos bajo el agua, limitado a agua dulce estática, hasta 2 metros de profundidad y durante un máximo de 30 minutos. Al salir de este modo, el teléfono activa un sistema de vibraciones para ayudar a expulsar el agua acumulada en la zona del altavoz.

Cerramos con una autonomía de escándalo, con una batería de 8.340 mAh que admite carga rápida HyperCharge de 67 W y carga inversa por cable de hasta 22,5 W. Así que este teléfono promete cuerda para rato.

Disponibilidad y precio

De momento el POCO X8 solo aparece listado en la web de Xiaomi Globall, por lo que habrá que esperar unos días hasta que anuncien su disponibilidad y precio oficial,