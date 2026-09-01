El POCO F9 Ultra ya es oficial con Snapdragon 8 Elite Gen 5, cámara de 200 MP y batería enorme

Hoy teníamos una cita muy importante con Xiaomi, que iba a presentar sus nuevos buques insignia para la gama POCO. Dicho y hecho, el POCO F9 Ultra deja bastante claras las intenciones del fabricante. Potencia, una pantalla especialmente rápida, una batería gigantesca y un apartado fotográfico mucho más ambicioso son algunas de sus principales armas.

Junto a él llega el POCO F9 Pro, aunque la compañía vuelve a prescindir de un modelo F9 estándar. Por tanto, pese a hablarse de la familia F9, en España hay dos nuevos teléfonos oficiales: POCO F9 Pro y POCO F9 Ultra.

El POCO F9 Ultra va directo a por la gama alta

La auténtica estrella de esta nueva generación es el POCO F9 Ultra, y buena parte de la culpa la tiene su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Es uno de los chips más potentes de Qualcomm y está pensado para ofrecer un rendimiento de primer nivel tanto en aplicaciones exigentes como, especialmente, a la hora de jugar.

POCO acompaña este procesador de su sistema de refrigeración LiquidCool con tecnología POCO 3D IceLoop. El objetivo es mantener las temperaturas bajo control cuando exiges al máximo al teléfono durante largos periodos, algo especialmente importante en sesiones de juego prolongadas.

La pantalla del POCO F9 Ultra estará a la altura, gracias a un enorme panel AMOLED de 6,9 pulgadas capaz de alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 185 Hz. Y si hablamos de autonomía, aquí encontramos otra de sus características estrella.Además, este teléfono será perfecto para ver contenidos sin auriculares. Para ello, POCO mantiene su colaboración con Bose y equipa al F9 Ultra con altavoces estéreo simétricos acompañados por un subwoofer independiente para brindar la mejor experiencia sonora.

Y qué decir de su cámara, porque el apartado fotográfico del POCO F9 Ultra apunta muy alto gracias a una cámara principal de 200 megapíxeles acompañada por un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles. Este último ofrece zoom óptico de cinco aumentos y estabilización, por lo que debería resultar especialmente interesante para fotografiar objetos alejados sin depender tanto del zoom digital.

Y ojo con su autonomía, porque el POCO F9 Ultra cuenta con una batería de nada menos que 8.050 mAh, una cifra especialmente llamativa, y a la que no le falta carga por cable de 100 W y la carga inalámbrica de 50 W. Un teléfono resistente a todo y que llegará muy pronto a España.

Así es el POCO F9 Pro

El POCO F9 Pro comparte buena parte de la filosofía de su hermano mayor, pero recorta algunas especificaciones para ofrecer una alternativa más asequible. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas, cámara principal de 200 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico 2,5X. Su batería se queda en 6.330 mAh y mantiene tanto la carga rápida por cable de 100 W como la inalámbrica de 50 W.

El POCO F9 Ultra ya es oficial con Snapdragon 8 Elite Gen 5, cámara de 200 MP y batería enorme | Xiaomi

También cuenta con sonido calibrado por Bose. En cuanto al procesador, Xiaomi especifica que utiliza el Snapdragon 8 Elite Gen 5 serie V, mientras que el Ultra recibe el Snapdragon 8 Elite Gen 5 más potente

Precio del POCO F9 Ultra y POCO F9 Pro en España

El POCO F9 Ultra de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio oficial de 1.099,99 euros, aunque durante la promoción de lanzamiento se puede conseguir por 799,99 euros. La versión con 16 GB de RAM y 512 GB sube hasta los 1.199,99 euros, con un precio promocional de 899,99 euros.

Por su parte, el POCO F9 Pro con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio oficial de 899,99 euros y una oferta inicial de 649,99 euros. El modelo con 12 GB de RAM y 512 GB cuesta 999,99 euros, quedándose en 749,99 euros durante la promoción de lanzamiento.