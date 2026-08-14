Los Poco F9 Pro y F9 Ultra se filtran al completo, y van a ser muy potentes

Esta misma semana se han presentado los nuevos Redmi K100 y K100 Pro, lo más avanzado que ha lanzado la firma china nunca en lo que se refiere a su gama Redmi. Y automáticamente este lanzamiento nos ha abierto de par en par las especificaciones de los futuros móviles de Poco, porque, como sabéis, lo normal es que cada año sean una mera remarcación de los modelos lanzados en China. Y este año va a ser así, pero no completamente, porque ahora hemos conocido que habrá un aspecto diferente entre los modelos de China y los globales que lleguen a Europa.

Baterías más pequeñas

Esta es la gran diferencia entre los Redmi K100 lanzados en China esta semana, y los Poco F9 Pro que vamos a conocer más adelante y que llegarán a Europa y España. Y es lógico, porque, como sabéis, las limitaciones a la hora de transportar los dispositivos con grandes baterías en clave intercontinental son el primer escollo que tienen estas altas capacidades. Lo que ya sabemos es que el Poco F9 será el Redmi K100 Pro renombrado, y el Poco F9 Ultra será en realidad el Poco K100 Pro Max renombrado.

La gran diferencia, la capacidad de la batería, que será inferior, en el caso del Poco F9 Pro contará con una capacidad de 6330 mAh, mientras que el modelo Ultra contará con una de 8050 mAh. La mayor diferencia está sin duda en el modelo Pro, ya que son más de 2000 mAh menos de capacidad, lo que sin duda es un handicap importante, y recorta de manera obvia una de sus mejores características, pero, como decimos, es algo más bien logístico que una estrategia de Xiaomi.

Unos móviles de Poco que destacarán también por ese gran altavoz Bose integrado en la parte trasera del terminal, dentro del módulo de cámara de fotos. Por lo demás, esperamos pantallas AMOLED; de 6,59 pulgadas en el modelo Pro y de 6,9 pulgadas en el Pro Max, en ambos casos con una resolución elevada de hasta 1200x2608 píxeles. Ambos compartirán el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que es el más potente ahora mismo entre los móviles Android.

En términos de cámara, ambos contarán con tres sensores, el principal de 200 megapíxeles, aunque en el telefoto tendremos en ambos sensor de 50 megapíxeles, pero en el Pro Max este contará con un mayor zoom óptico, de 5x. Compartirán también un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Sobre el precio, se espera que el Poco F9 Pro tenga un coste de alrededor de 799 euros, mientras que el Poco F9 Ultra aumentaría su precio hasta los 999 euros. Unos teléfonos que deberían presentarse en cuestión de semanas, seguramente con la vuelta al trabajo y la rutina en el mes de septiembre, a la vez que se celebra el IFA de Berlín.