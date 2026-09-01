JBL Cove: así es el nuevo sistema de altavoces Wi-Fi para llevar el sonido a toda la casa

Además, JBL ha querido que Cove se integre con el resto de su ecosistema. Con ello, los nuevos altavoces son compatibles con las barras de sonido JBL Bar Series MK2 y se controlan mediante la aplicación JBL One, desde donde podrás configurar las diferentes habitaciones, acceder a servicios de música o personalizar el sonido.

JBL Cove M1, el modelo compacto

El JBL Cove M1 es el modelo de entrada de esta nueva familia y también la opción más compacta. Está pensado principalmente como un altavoz Wi-Fi para colocar en cualquier estancia de casa sin ocupar demasiado espacio.

JBL Cove | JBL

En su interior cuenta con dos tweeters de neodimio con cúpula de seda de 30 y 20 mm, junto a un woofer de cuatro pulgadas. No ofrece Dolby Atmos, pero sí incorpora buena parte de las tecnologías que JBL ha preparado para esta nueva gama.

Entre ellas encontramos Sintonización Automática, Constant Sound Field y AI Sound Boost. La primera permite ajustar automáticamente el sonido en función de la habitación, mientras que Constant Sound Field busca conseguir una reproducción equilibrada independientemente de dónde estés situado. Por su parte, AI Sound Boost está diseñada para reducir la distorsión cuando subes el volumen.

El JBL Cove M1 también permite crear una pareja estéreo y formar parte de un sistema de audio para toda la casa. Su precio será de 229,99 euros y estará disponible en octubre de 2026.

JBL Cove P1, portátil y con Dolby Atmos

El JBL Cove P1 es el modelo más versátil de los tres. Su principal diferencia es que incorpora una batería con hasta 14 horas de autonomía, por lo que podrás llevarlo fácilmente de una habitación a otra sin depender continuamente de un enchufe.

Cuando necesites cargarlo, bastará con colocarlo sobre su base de carga. Además, cuenta con certificación IP56, para que lo puedas llevar a la playa o la piscina sin que el agua sea un problema.

JBL Cove | JBL

En el apartado acústico utiliza tres tweeters de neodimio con cúpula de seda, dos de 30 mm y uno de 20 mm orientado hacia arriba, además de un woofer de cuatro pulgadas. Este diseño permite que sea compatible con Dolby Atmos.

También dispone de Sintonización Automática, Constant Sound Field, AI Sound Boost y emparejamiento estéreo. JBL ha confirmado que se podrá integrar con las barras JBL Bar MK2, incluso utilizándolo como parte de una configuración de cine en casa.

El JBL Cove P1 tendrá un precio de 449,99 euros y llegará también en octubre de 2026.

JBL Cove X1, el más potente de la familia

Por encima de los anteriores encontramos el JBL Cove X1, el modelo más completo. Un altavoz premium que promete la mejor experiencia sonora.

Para ello, el JBL Cove X1 esconde cuatro tweeters de neodimio con cúpula de seda de 30 mm, uno de ellos orientado hacia arriba, además de dos woofers de cuatro pulgadas. Al igual que el Cove P1, ofrece compatibilidad con Dolby Atmos.

También encontramos todas las tecnologías principales de esta familia, incluyendo AI Sound Boost, Constant Sound Field y el sistema de autoajuste. Se puede utilizar como altavoz independiente, formar una pareja estéreo o integrarse dentro de un sistema multisala.

El JBL Cove X1 tendrá un precio de 499,99 euros y estará disponible a partir de octubre de 2026.