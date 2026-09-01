PRESENTADO EN LA IFA 2026
El nuevo monitor curvo de Philips es una bestia 5K perfecta para trabajar
Philips presenta el monitor 34B2U5900C de 34 pulgadas con Dual Mode, resolución 5120 x 2160 a 120 Hz, modo de 240 Hz y USB-C de 140 W.
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La IFA 2026 ha arrancado y los principales fabricantes están mostrando sus armas. Y hoy, Philips acaba de presentar el monitor perfecto para trabajar. Hablamos del Philips 34B2U5900C, un equipo que apunta maneras.
Y es que estamos ante un monitor profesional curvo de 34 pulgadas cuya característica más interesante es su tecnología Dual Mode. Gracias a ella, podrás elegir entre disfrutar de una enorme resolución de 5120 x 2160 píxeles a 120 Hz o reducirla hasta 2560 x 1080 píxeles para alcanzar una frecuencia de actualización de nada menos que 240 Hz.
Dos monitores en uno gracias a Dual Mode
La idea de Philips con este sistema es que no tengas que elegir entre resolución y fluidez desde el momento en el que compras el monitor. Para ello, el Philips 34B2U5900C permite alternar entre ambos modos utilizando los controles del menú OSD de la propia pantalla.
En modo WUHD alcanza una resolución de 5120 x 2160 píxeles y trabaja a una frecuencia máxima de 120 Hz. Sin duda, la mejor configuraciónedición de contenidos, multitarea, grandes hojas de cálculo o cualquier escenario en el que necesites disponer de mucho espacio de trabajo y una buena definición.
Sin embargo, puedes cambiar al modo WFHD, que reduce la resolución hasta 2560 x 1080 píxeles pero eleva la frecuencia de actualización hasta los 240 Hz, lo que s perfecto para monitorización de información en tiempo real, simulaciones o incluso para jugar ocasionalmente.
La pantalla utiliza un panel VA curvo de 34 pulgadas con ángulos de visión de 178 grados y cuenta con certificación DisplayHDR 400. Philips también ha querido proteger nuestra vista incorporando las certificaciones TÜV Rheinland Low Blue Light y Eyesafe Certified 2.0, destinadas a reducir la exposición a la luz azul y mejorar el confort visual.
Pasando a la conectividad del monitor Philips 34B2U5900C, su puerto USB-C principal puede encargarse simultáneamente de transmitir vídeo, transferir datos y suministrar hasta 140 W de potencia. Además, el monitor cuenta con un hub USB 3.2 y puertos USB-C adicionales para conectar periféricos. Uno de estos conectores secundarios puede suministrar hasta 15 W para cargar dispositivos compatibles.
Tampoco falta una conexión Ethernet RJ45, por lo que el propio monitor puede funcionar prácticamente como una estación de conexión para el portátil. La conexión de red es compatible además con funciones como MAPT, PXE y Wake-on-LAN.
La guinda del pastel la pone el hecho de que el Philips 34B2U5900C es compatible con Calman Ready. Esta tecnología permite que el monitor se comunique directamente con el software de calibración de Portrait Displays para automatizar el proceso de calibración y conseguir una reproducción de los colores más precisa y uniforme.
También incorpora PowerSensor y LightSensor tecnologías diseñadas para ajustar determinados parámetros dependiendo de si hay alguien delante del monitor y de las condiciones de iluminación de la habitación, contribuyendo así a reducir el consumo energético.
Disponibilidad y precio
El Philips 34B2U5900C ya está disponible con un precio recomendado de 579 euros.
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