Los Poco X8 Pro y X8 Pro Max llegan a España con unas baterías gigantescas

Sin duda han sido de los smartphones más filtrados en los últimos meses, y ahora por fin los tenemos en España. Se trata de la nueva gama Poco X8, que es la más avanzada de la popular firma de Xiaomi. Llegan dos nuevos modelos, y ambos presumen sobre todo de unas baterías enormes, superlativas, desde luego no hemos visto unas tan grandes en el mercado español, y esto ya de por si hace de ellos unos teléfonos realmente a los que seguir la pista desde hoy que llegan a España.

Poco X8 Pro Max

Esta es la auténtica bestia de los nuevos modelos que llegan a nuestro país y es que cuenta con nuevo chipset Dimensity 9500s. Es el más potente de los que actualmente comercializa MediaTek, lo que ya es una garantía de máximo rendimiento. Este procesador, fabricado en un proceso de 3 nm, alcanza una puntuación en AnTuTu superior a los 3 millones. Una bestia diseñada para el juego extremo, apoyada por una memoria RAM LPDDR5X de 9600Mbps y almacenamiento UFS 4.1. Ofrece tecnología de refrigeración líquida con un área de 5.800mm² que separa el vapor del líquido para una conducción de calor más eficiente.

Poco X8 Pro Max | Poco

Su pantalla nos ofrece un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y un brillo pico de 3.500 nits, así como tasa de refresco de 120Hz. La batería es desde luego uno de sus aspectos más relevantes, y seguramente el argumento de compra preferido de muchos consumidores. Y es que esta cuenta con una enorme capacidad de 8500mAh, junto a una potente carga rápida de 100W. También proporciona carga inversa con potencia de 27W.

Este modelo llega con una cámara con sensor principal de 50 megapíxeles, así como un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante la cámara selfie es de 20 megapíxeles. Y en términos de software ofrece capa de personalización HyperOS 3, integrando herramientas de IA como Google Gemini y Circle to Search.

El Poco X8 Pro no se queda atrás

Este modelo es el más accesible de ambos, pero en términos de rendimiento también raya a gran altura. ya que nos ofrece un procesador MediaTek Dimensity 8500 Ultra, que es de los más potentes de la gama media. Además, su pantalla de 6,59 pulgadas también comparte tecnología AMOLED, así como una resolución de 1.5K y una tasa de refresco de 120Hz. La batería sigue siendo muy grande, aunque no tanto, ya que esta es de 6500mAh.

Poco X8 Pro | Poco

La carga rápida es igual de potente, con 100W, una batería muy grande que se carga al completo en solo 48 minutos. En este caso la cámara de fotos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, así como el gran angular de 8 megapíxeles, aunque parezcan iguales, el sensor principal es distinto en ambos, aunque comparten resolución. Delante, la cámara selfie también es de 20 megapíxeles. También ofrece la capa de personalización HyperOS 3, integrando herramientas de IA como Google Gemini y Circle to Search.