Apple se plantea llevar el Apple Pencil al iPhone Ultra, pero hay un gran inconveniente

El primer iPhone plegable de Apple promete ser uno de los dispositivos más esperados de los últimos años. Un modelo que, si se cumplen las previsiones, llegaría bajo el nombre de iPhone Ultra el próximo 9 de septiembre y marcaría un cambio de rumbo importante para la compañía de Cupertino.

Y parece que Apple ha llegado a valorar una idea que hace años parecía completamente impensable: vender un Apple Pencil pensado específicamente para su móvil plegable. Aunque mucho nos tememos que no será así.

Una posibilidad lógica para un iPhone con pantalla grande

La información procede de Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más fiables cuando se habla de planes internos de Apple. En su boletín Power On asegura que la compañía ha creado prototipos y probado un Apple Pencil diseñado para acompañar a este futuro iPhone. Eso sí, también apunta a que es poco probable que el accesorio termine llegando al mercado.

No sería un Apple Pencil como los que conocemos para iPad. Según Mark Gurman, Apple habría probado un lápiz más corto y compacto, adaptado al tamaño de un móvil y a la filosofía de un dispositivo que debe poder transportarse cómodamente en el bolsillo.Además, el accesorio se habría diseñado para adherirse magnéticamente a uno de los laterales del teléfono y cargarse de forma inalámbrica mientras permanece colocado. Vamos, la misma solución que utiliza Apple en sus iPad.

iPhone plegable | LetsgoDigital

Evidentemente, este Apple Pencil en un iPhone plegable sería perfecto para exprimir el potencial de su pantalla, ya que podrías tomar notas rápidas durante una reunión, marcar documentos, hacer anotaciones en capturas de pantalla o incluso aprovechar aplicaciones de dibujo y diseño con mayor precisión.

Además, la posibilidad resulta de lo más curiosa por la postura histórica de Apple sobre este tipo de accesorios. Cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone en 2007, criticó abiertamente los stylus en los móviles. Pero claro, con el paso de los años, Apple matizó esa visión con la llegada del Apple Pencil para iPad. La compañía dejó claro entonces que el lápiz no sustituía al tacto, sino que aportaba precisión en tareas concretas como la ilustración, las notas manuscritas o la edición profesional.

Y, seamos claros, viendo que Apple ya hasta vende portátiles baratos, tendría sentido. Pero según explica Mark Gurman ,es muy difícil que este proyecto llegue a buen puerto. Por lo menos para la primera generación del iPhone Ultra. Para revelar este secreto, habrá que esperar al 9 de septiembre, fecha en la que se presentará el primer iPhone plegable junto a los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.