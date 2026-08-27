El Samsung Galaxy S26 FE es oficial y estrena nuevo chip Exynos 2500

Samsung ha lanzado una nueva generación de su móvil de alta gama más accesible, esa Fan Edition que cada año nos trae un terminal de la gama S que tiene un precio más reducido y unas características más orientadas a la parte más alta de la gama media. Esta nueva generación llega, como no podía ser de otra forma, con mucha IA, y demuestra de nuevo que Samsung cada vez apuesta más por ella.

Precio y disponibilidad

Como suele ser habitual, Samsung ha anunciado el teléfono sin detallar su precio, aunque sí su disponibilidad. Ya que se le espera para el próximo 4 de septiembre en mercados como el español.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S26 FE

El nuevo teléfono llega con una pantalla de 6,7 pulgadas de diagonal, que ofrece resolución Full HD+. Cuenta con tecnología Dynamic AMOLED 2X, que tiene una tasa de refresco de 120 Hz, y ofrece un brillo de 1900 nits, correcto sin más. Una buena pantalla, pero que no destaca por nada especial, en cualquier caso por la buena calidad de los paneles que fabrica Samsung.

El nuevo dispositivo estrena un chip de última generación, se trata del Exynos 2500 de Samsung, un procesador que ofrece mayor velocidad, incluyendo una NPU actualizada que tiene un 40% más de velocidad, algo perfecto para poder disfrutar de una IA más fluida, también en local. La cámara de fotos no ofrece nada nuevo, de hecho, se trata de la misma de su predecesor. Está acompañado de 8 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 128 GB, 256 GB o 512 GB.

Esto quiere decir que cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, así como un telefoto de 8 megapíxeles. Delante, la cámara selfie ofrece un sensor de 12 megapíxeles, una cámara correcta sin más, que nos ofrece alternativas para distintas composiciones, pero sin destacar realmente en la calidad de sus fotos en condiciones adversas.

Lo mismo pasa a nivel de batería; aquí tenemos exactamente la misma del anterior modelo, estrenándose con una capacidad de 4900 mAh, junto a una potencia de 45 W y de 15 W en el caso de la inalámbrica. Por tanto, una capacidad tirando a escasa si lo comparamos con otros móviles de su categoría, que casi lo doblan en este aspecto, también en la potencia de carga. Tiene unas dimensiones de 161.6 x 76.9 x 7.4 mm y un peso de 193 gramos.

El nuevo S26 FE presume de mucha IA, es el caso de las herramientas Now Brief, que permite generar resúmenes diarios personalizados a través de comandos de texto simples, Now Nudge, que proporciona sugerencias proactivas integrando aplicaciones y notificaciones de terceros, y Circle to Search con Google, una de las funciones más populares, que nos facilita la búsqueda simultánea de distintos elementos dentro de una misma imagen en un solo paso.

Un teléfono que estrena Android 17, y lo que es más importante, la nueva capa de personalización One UI 9.0, siendo de los primeros Samsung en hacerlo.