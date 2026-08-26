El Redmi 17C 5G es oficial con batería de 6000 mAh y pantalla de casi 7''

Xiaomi ha presentado por fin uno de sus móviles accesibles más esperados, el nuevo Redmi 17C 5G. Unos teléfonos que se mueven alrededor de los 200 euros, y que a cambio nos van a ofrecer una ficha técnica equilibrada y con algunas características potentes, como su batería o tamaño de pantalla. Un terminal que se estrena con un diseño atractivo, con un módulo cuadrado de esquinas redondeadas y con un aspecto más elegante.

Ficha técnica del Redmi 17C 5G

El nuevo móvil de gama media de Xiaomi se estrena con una pantalla muy grande, y es que esas 6,9 pulgadas de diagonal rozan esa línea invisible de las 7 pulgadas y nos garantizan una excelente visibilidad de los contenidos. Esta cuenta con tecnología LCD, así como una resolución HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, mientras que su brillo pico es de 810 nits. Así que es una buena pantalla que destaca sobre todo en ese tamaño tan grande.

Redmi 17C 5G | Redmi

A nivel de rendimiento, ofrece un potente procesador MediaTek Dimensity 6300, que nos garantiza conectividad 5G, y que viene acompañado de 4 GB de memoria RAM, así como de 64 GB o 128 GB de almacenamiento interno, que además es ampliable mediante tarjetas microSD. A nivel de cámara, llega con dos lentes en su módulo, pero sorprendentemente solo un sensor, de 50 megapíxeles para la cámara principal.

Delante, la cámara selfie tiene una resolución de 8 megapíxeles y se encuentra dentro del notch en forma de gota. Así que no parece haber tan siquiera un sensor secundario, como hay tantos auxiliares. De todas maneras, la página de especificaciones no está disponible para confirmar este aspecto, ya que vemos dos lentes detrás. A nivel de batería, hay una buena capacidad de 6000 mAh, que se carga con una potencia de 33 W, más que digna.

Redmi 17C 5G | Xiaomi

Es un móvil resistente al agua y al polvo, con una certificación IP64, es alta, pero no la más resistente, pero suficiente para poder mojarse con la lluvia o salpicaduras. El nuevo teléfono de Xiaomi se ha lanzado de momento en Singapur, donde su precio de partida es de 189 euros, un coste bastante equilibrado si tenemos en cuenta que el precio de la memoria está desbocado y ya supera incluso al del procesador.

Por lo que Xiaomi ha conseguido mantener el coste, aunque obviamente recortando algunas características, como es el caso de la cámara de fotos, que en este caso se queda con un solo sensor. No hay que descartar que este modelo lo podamos ver en Europa en las próximas semanas, más teniendo en unos días el IFA de Berlín, la cita de la tecnología más importante del año en Europa.