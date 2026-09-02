Se filtran parte de las características del iPhone Ultra: así será el esperado plegable de Apple

Es un secreto a voces que Apple va a presentar el primer iPhone plegable la semana próxima. Bajo el nombre de iPhone Ultra, el próximo 9 de septiembre conoceremos todos los detalles de este esperado teléfono.

Lo cierto es que ya conocemos algunos detalles, como que el iPhone Ultra iba a tener su propio Apple Pencil, aunque esta idea finalmente fue desechada. Ahora, Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más fiables cuando hablamos de futuros productos de Apple, ha repasado algunas de las especificaciones que llevaría este nuevo teléfono.

Y todo apunta a que será un modelo muy diferente a los iPhone que conocemos actualmente. Así que veamos cómo es este esperado teléfono plegable de Apple, porque el iPhone Ultra apunta maneras.

El iPhone Ultra tendrá dos pantallas

Uno de los elementos más importantes del iPhone Ultra será, evidentemente, su pantalla plegable. Según la información publicada, Apple apostará por un diseño con dos paneles. En la parte exterior encontraríamos una pantalla de 5,5 pulgadas que permitirá utilizar el dispositivo sin necesidad de abrirlo.

Y, al desplegar el teléfono aparecerá una pantalla de 7,8 pulgadas, unas dimensiones que acercarán bastante el iPhone Ultra a la experiencia que ofrece un iPad mini. Y la idea es que el iPhone Ultra contará con mejores opciones de multitarea que los actuales iPhone, aunque tampoco debemos esperar una experiencia comparable a la que Apple ofrece en sus iPad más avanzados.

iPad Mini | Apple

La idea parece ser aprovechar mejor el panel interior para trabajar con diferentes contenidos y aplicaciones. Así que el salto respecto a un iPhone convencional debería ser importante, especialmente cuando utilices el dispositivo completamente desplegado.

Además, Mark Gurman confirma que el iPhone Ultra prescindirá de Face ID y recuperará Touch ID. Apple tendría que realizar diferentes concesiones para conseguir reducir el grosor y aprovechar mejor el espacio interior del dispositivo. Y la ausencia del sistema de reconocimiento facial sería una de ellas, aunque Touch ID continúa siendo una solución rápida y fiable para desbloquear un dispositivo.

También habrá sacrificios en fotografía, ya que la cámara del iPhone Ultra no contaría con sensor teleobjetivo, lo que decepcionará a más de uno. Por lo tanto, no deberíamos esperar que este modelo reúna automáticamente todas las prestaciones disponibles en los iPhone más avanzados. La razón es que Apple habría priorizado el formato plegable, el grosor y el diseño frente a determinadas características presentes en otros modelos de la familia. Algo parecido a lo que pasó con el iPhone Air, aunque las ventas no acompañaron mucho al fabricante con este movimiento…

Gurman también ha hablado sobre el público al que estaría dirigido este dispositivo. Su valoración es bastante clara: el iPhone Ultra será principalmente un producto aspiracional. En cualquier caso, todavía quedan detalles importantes por conocer. Si las previsiones se cumplen, Apple presentará oficialmente el iPhone Ultra la próxima semana, y será entonces cuando podamos conocer todas sus especificaciones, las funciones de multitarea que ha preparado la compañía y, especialmente, el precio de su esperado primer iPhone plegable.